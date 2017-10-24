По ком шелестит железный занавес?

Россия может заморозить своё участие в Европейском суде по правам человека и перестать платить взносы в Совете Европы. По крайней мере, об этом пишет газета "Известия":

«СЕ должен снять все дискриминационные требования, особенно запреты в отношении России, существующие в ЕСПЧ. В противном случае не вижу оснований для продолжения работы в этом судебном органе», — сообщил собеседник издания.

Кроме того, замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров подтвердил эти намерения и отметил, что ЕСПЧ нарушает права суверенного государства.

«Если тенденциозное отношение к России сохранится, то мы заморозим выплаты и покинем ЕСПЧ. И в этом нет ничего страшного. Мы до середины 1990-х годов не участвовали в работе институтов СЕ и жили вполне нормально», — подчеркнул сенатор.

У выхода России из ЕСПЧ много противников, но, кажется, они не удивлены.

Олег Пшеничный:

В пятницу Россия может "заморозить членство" в ЕСПЧ. Совсем уже надоели - законы соблюдай, людей не умучивай.

Пора кончать с этой всей русофобией.

Андрей Десницкий:

В Думе говорят о приостановке членства России в ЕСПЧ.

А и правда... вы вслушайтесь: европейский! суд! по правам! человека!

У нас свои ценности.

У нас повсюду басманное толковище по скрепам государства. И Человека нам показали.

Александр Сотник:

Ну, логично. Бандит и не должен содержать правоохранительные органы, которые ловят его за руку и судят. Нахрена ему платить за это?

Дмитрий Гудков:

В эту пятницу, 27 октября, Россия сможет расплеваться с ЕСПЧ. Простите за глагол, но он тут самый уместный: решения Европейского суда уже давным-давно бельмо на глазу суверенной демократии, и нужен лишь повод, чтобы их больше не признавать.

Пока к этому была лишь подготовка: закон о том, что некоторые, в отдельных случаях, по решению КС... Закона явно недостаточно, потому что на тот объем жалоб из России, которыми ЕСПЧ завален, никакого Зорькина не напасешься.

Так что можно воспользоваться формальным предлогом экономии бюджета (речь примерно о 10 миллионах долларов) и обидой на то, что с нами не общаются в ПАСЕ и не дают возможности выбирать судей.

С одной стороны, оно, может быть, и выглядит логично, а с другой — это очередная ковровая бомбардировка Воронежа. Близким очередных убитых в полиции россиян все равно, участвует там где-то государство или не участвует — им просто нужно добиться правды.

А сколько других случаев (вспомнить хотя бы Беслан), когда единственной инстанцией, которая может защитить гражданина от государства, остается ЕСПЧ?

Впрочем, я совершенно не удивлюсь, если сотрудничество с ним будет заморожено: пора готовиться к очередному сроку Путина. Не спрашивай, по ком шелестит железный занавес. Он шелестит по нам.

Андрей Мальгин:

Даже странно, что они до сих пор терпели. То Навальному ЕСПЧ приговор отменит, то арестованным участникам протестных митингов компенсации присудит, то дело ЮКОСА разворошит... Ставят, понимаешь ли, под сомнение справедливость решений российских судов. А ведь они самые справедливые в мире. Непорядок. Вмешательство во внутренние дела.



И вот эта слепая путинская вера в силу денег. Вот мы сейчас пригрозим прекратить выплаты - и ЕСПЧ сразу же будет решать дела в нашу пользу.

Теймур Ахундов:

Ну а как же иначе? Если не прекратить, то Навального придется пускать на выборы.

Кирилл Шулика:

Когда против России ввели санкции, я сразу сказал, что страдать будут совсем не Ротенберги. Сейчас могу повторить просто... Но некоторые у нас санкциям так обрадовались, что счастливы до сих пор. В итоге Ротенберги не обеднели, а вам будет закрыта последняя возможность справедливого судебного разбирательства. Грубо говоря, на Басманный суд управы не будет. И можно, конечно, обвинять в этом путинский режим, но это не путинскому режиму и не Совету Европы ЕСПЧ нужен, у них все хорошо, ЕСПЧ вам нужен. И санкции против России это счастье для путинского режима, которые теперь нашел отличный повод сделать российское правосудие закрытым от внешнего мира.

Даниил Константинов:

Очень печальные новости. Постепенно для граждан России закрывается последняя дверца, ведущая к правосудию и справедливости - право обратиться в Европейский суд по правам человека. Напомню, что это единственная инстанция, где российские граждане добивались признания нарушений в их уголовных делах, где признавались факты пыток, где указывалось на чрезмерные сроки заключения под стражей. А сами решения ЕСПЧ являлись (и пока еще являются) основанием для пересмотра дел в России "по новым обстоятельствам". В скором времени всего этого уже скорее всего не будет. И все, что останется нашему человеку - российский "шемякин" суд.

Все это наводит на грустные размышления, что ЕДИНСТВЕННАЯ цель российских властей - любым способом навредить своим же гражданам. Кроме шуток, совершенно серьезно. Что нужно делать с такой власть, я думаю, все понимают.

Константин Эггерт:

В ближайшие полгода реально возможно:

- Замораживание членства в ЕСПЧ;

- Закрытие бюро Radio Svoboda - Радио Свобода ;

- Возвращение в повестку дня темы смертной казни во время так называемой президентской кампании;

- Снижение уровня дипотношений до временных поверенных со странами Балтии и, возможно, Польшей.