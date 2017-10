Grails: пророчества черной смолы

Хедлайнер сорокового выпуска программы "Музыка на Свободе" – американская инструментальная построковая психоделическая группа Grails, то есть "Граали"​. Рок-критик Артемий Троицкий, погружается в психоделическое состояние – но только для того, чтобы расширить культурный кругозор слушателей Радио Свобода.

Есть такая известная, очень любимая музыкантами поговорка, которую приписывают замечательному американскому композитору и гитаристу Фрэнку Заппе: "Говорить о музыке – это примерно то же самое, что танцевать об архитектуре". Но сейчас как раз тот самый случай, когда танцевать об архитектуре не очень хочется, поскольку музыка говорит сама за себя, тем более что музыка эта инструментальная, экспериментальная и высокодуховная. Давайте я сразу вас введу в контекст, чтобы вы знали, о чем идет речь, пьеса Back to the Monastery, "Назад в монастырь" с альбома Black Tar Prophecies Vol. 1, 2, 3 – в исполнении тогда еще квартета, в последнее время трио Grails.

Группа Grails создана в уже далеком 1999 году в модном хипстерском городе Портланд, штат Орегон. Вошли в нее акустический гитарист и банджист Зак Райлс, барабанщик и вибрафонист Эмил Эмос, гитарист и саксофонист Алекс Холл и Уильямс Лейтор на бас-гитаре и клавишных инструментах, он же изредка открывал рот и пел. Первый альбом вышел у Grails в 2003 году, назывался он The Burden of Hope, "Бремя надежды".

Дискография у группы довольно большая, 10 пластинок, естественно, не будем мы их все слушать, я взял для ознакомления три альбома: самый последний, который только что вышел, и два альбома из серии "Пророчество черной смолы", Black Tar Prophecies. Первый из них вышел в 2006 году, став пятым альбомом Grails, второй (части 4, 5 и 6) вышел в 2013 году. Возвращаемся к первому "Пророчеству", 2006 года, познакомимся с пьесой Smokey Room, "Задымленная комната".

Стиль Grails обычно называют или "экспериментальный рок" (это самое необязывающее название), или "пост-рок", или еще иногда называют "аут-рок", то есть рок вне каких либо правил и законов. По сути дела, это современная симфоническая и камерная музыка, написанная рок-музыкантами и спродюсированная с использованием инструментария и всех звуковых рок-приемов. Теперь – трек с альбома 2013 года, одного из моих любимых у этой группы, Black Tar Prophecies Vols. 4, 5, 6, длинная штука, но я не мог ее обойти, потому что очень она мне нравится. Называется Self-Hypnosis, то есть "Самогипноз". Кстати, гипнотические качества музыки Grails отмечают многие обозреватели.

Еще один трек с этого же альбома называется "Приглашение к руинам", Invitation to Ruins. Эпитеты, которыми критики награждают музыку Grails – "возвышенная", "глубокая", "монументальная" и попросту "прекрасная". У портлендского ансамбля имеется явный талант добиваться очень скупыми, минимальными средствами внушительного, поистине завораживающего эффекта.

После выхода альбома, треки из которого мы только что послушали, из группы ушел один из ее основателей, басист и клавишник Уильямс Лейтор, и она стала трио, в этом составе записав свой 10-й диск. Диск называется Chalice Hymnal, "Чаша гимнов". Композиции группы стали чуть лаконичнее, звучание – легче и прозрачнее. Не думаю, что это сознательный компромисс с музыкальным рынком, скорее, естественная эволюция коллектива. Послушаем сейчас с самого нового альбома Grails композицию The Moth & the Flame, "Мотылек и пламя".

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 40):

1. Паперный ТАМ (Россия). "Коза рогатая", LP "НИКУДА"

2. Golden Disco Ship (Germany). Pacific Trash Vortex, LP Imaginary Boys

3. Bargou 08 (Tunisia). Mamchout, LP Targ

4. Grails (USA). Back to the Monastery, LP Black Tat Prophecies. Vol.1,2,3

5. Grails (USA). Smokey Room, LP Black Tat Prophecies. Vol.1,2,3

6. Grails (USA). Self Hypnosis, LP Black Tat Prophecies.Vol.4,5,6

7. Grails (USA). Invitation to Ruin, LP Black Tat Prophecies.Vol.4,5,6

8. Grails (USA). The Moth and the Flame, LP Chalice Hymnal

9. Grails (USA). Pelham, LP Chalice Hymnal

10. Sahar Mansourzadeh (Iran). Mina, LP Songs in the Mist: Young Iranian Female Voices

11. British Sea Power (UK). Bad Bohemian, LP Let the Dancers Inherit the Party