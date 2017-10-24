Суд отправил под арест напавшего на журналистку "Эха Москвы"

Пресненский районный суд Москвы арестовал Бориса Грица, напавшего с ножом на ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Об этом из зала суда сообщает корреспондент Радио Свобода. По ходатайству следствия, Гриц помещен под стражу до 23 декабря.

Ранее следователь сообщила, что напавший на журналистку частично признал вину. Однако он заявил, что не имел умысла на убийство.

23 октября Гриц ворвался в помещение редакции "Эхо Москвы", ослепив охранника из газового баллончика, и ранил журналистку ножом в горло. Он был задержан и передан полиции. В ходе допроса Гриц не смог вразумительно объяснить причину своего поступка. По его словам, журналистка "изводила" его, "используя телепатическую связь". В отношении Грица возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". В ближайшее время ему назначат психиатрическую экспертизу для проверки на вменяемость.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов считает, что одной из причин нападения на Татьяну Фельгенгауэр стала атмосфера ненависти в отношении работников СМИ. По мнению Венедиктова, следствие должно допросить людей, допускавших угрозы в адрес журналистов.

В Кремле не стали увязывать нападение на Фельгенгауэр с "атмосферой науськивания". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сочувствие раненой журналистке "Эха Москвы" и всему коллективу радиостанции, назвав совершенное накануне нападение поступком безумца.

48-летний Борис Гриц- гражданин России и Израиля. Он - выпускник физического факультета педагогического института имени Ленина, специалист по изучению слоев атмосферы. Работал в Израиле и США, недавно в поисках работы вернулся в Россию. Татьяна Фельгенгауэр была прооперировна. Она в сознании, её состояние оценивается как средней тяжести.