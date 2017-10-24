"Я знаю, что такое шоу"

На пресс-конференции Ксении Собчак в "Электротеатре Станиславский" в Москве, как и ожидалось, яблоку было негде упасть.

Александр Коц

Безобразная организация на прессухе Собчак. Устроили давку для журналистов. В итоге не все камеры смогли пройти. Кто-то остался на улице

В ожидании пресс-конференции можно было изучать открытую сегодня фейсбук-страницу "Собчак против всех":

Пресс-конференцию Собчак начала с пожелания здоровья Татьяне Фельгенгауэр, затем коротко повторила то, о чем было сказано уже в первом ее ролике (подтвердив свой статус как "кандидата против всех"), выступила с требованием освободить политзаключенных (включая Олега Навального и Олега Сенцова).

Затем Ксения Собчак представила свой штаб:

- его начальником станет Игорь Малашенко, которого Собчак представила как одного из руководителей кампании Ельцина-1996.

Реакция Божены Рынски, супруги Малашенко:

Bozhena Rynska

Ребят, я в шоке. Комментариев у меня нет. Это решение Игоря. Так как мы уже три года пытаемся воспроизвести общего ребёнка, я не хочу с ним расходиться, мы 6 лет вместе. Но я должна все осмыслить. Я своей политической позиции не меняю. Я за Навального. И только. Я пока не могу поверить. Я думала, он шутит. И отмахнулась. Нежданчик.

- за оффлайн-работу будет отвечать Алексей Ситников (о котором писал ранее Незыгарь).

- за он-лайн - Виталий Шкляров (ранее он работал на Берни Сандерса и на команду Гудкова).

- Сергей Кальварский будет отвечать за видеоконтент

- Пресс-секретарь - Ксения Чудинова.

- Собчак также заявила, что участвовать в ее кампании будут Алексей Красовский и Марина Литвинович.

- Также к участию к работе приглашены экономисты Владислав Иноземцев и Андрей Мовчан, а также Авдотья Смирнова (супруга Анатолия Собчака) и Елена Лукьянова.

авдотья смирнова

Ксеньанатольна - панк.

Тру панк.

Как солистка неадекватного балета мусульманского джаза "Тупые", заявляю: буду голосовать сердцем.

Главные политические заявления Собчак:

- она заявляет, что понимает, что это "не выборы", "шоу", но она "знает, что такое шоу", и готова "перевернуть" его.

- Собчак готова использовать свой "ресурс популярности", чтобы сделать "общее благое дело", она не профессиональный политик.

- Выборы надо превратить в "общенациональный референдум" для голосования "не за нее, а против всех". Она рассчитывает, что эту программу может поддержать не менее 30 процентов избирателей.

- Я либерал и демократ.

- Те, кто присоединяются к строчке "Ксения Собчак", голосуют "против всех", они не обязаны поддерживать именно меня и мои ценности.

- Путина я оскорблять не буду. Он спас жизнь моему отцу. Но буду критиковать его как политика.

- Собчак не готова говорить, кто будет давать ей деньги, но говорит, что бизнесменов, готовых ей помочь, много. На кампанию нужно 15 миллионов долларов, "такие деньги можно найти". Не будет брать деньги у бандитов и у Кремля.

- на вопрос, чей Крым, Собчак говорит: "с точки зрения международного права - украинский. Точка". Но что значит "точка", готова ли Собчак вернуть Крым Украине? Она признает, что это не так просто, нужно вести обсуждения. Но главная задача, по мнению Собчак - восстановить "дружбу" между Россией и Украиной.

- Русский мир должен стать миром мирной торговли, а не войны. Хочется, чтобы Россию ее соседи любили, а не боялись.

- Собчак готова снять кандидатуру в пользу Навального, если его допустят до выборов. За этот допуск она готова бороться.

- Собчак утверждает, что она очень хорошо знает Россию, ездит по стране 15 лет и встречается с людьми. Поэтому она не боится, что "за МКАДом ее ненавидят".

- Собчак согласна с идеями Михаила Ходорковского и предлагает ему сотрудничество.

- "У вас есть доказательства моей связи с Кремлем? Нет? До свидания".

- Если в России будет такая партия, которая будет соответствовать моим представлениям о будущем России, то я готова выдвигаться от нее.

Экспресс-реакция:

Politburo 2.0:

Стратегия Собчак:

1. Апелляция к наследию Ельцина;

2. Ставка на «старых либералов» и «школоту», которая за «движ»;

3. Концентрация кампании на городах-миллионниках.

Профессионализм Малашенко, Ситникова и Шклярова оцениваю очень высоко.

Преемник

Игорь Малашенко как начальник штаба Собчак - это надпись крупными буквами ПРОЕКТ СЕМЬИ ЕЛЬЦИНА.

Глеб Морев

Так, Малашенко есть. Осталось Гусинского, Чубайса, Таню, Валю и газету «Дай Бог!». Но без Бориса Абрамовича все равно ничего не выйдет.