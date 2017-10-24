Австрия: Себастьян Курц начал переговоры о коалиции

В Австрии лидер победившей консервативной партии Себастьян Курц пригласил крайне правую Партию свободы к переговорам об участии в будущем правительстве. Курц заявил о схожести позиций обеих партий по сокращению налогов и контролю над миграцией.

Партия свободы, таким образом, получает возможность вернуться в правящую коалицию после десятилетнего перерыва. Курц однако предупредил потенциальных будущих партнеров, что его правительство будет решительно выступать за развитие Австрии в составе ЕС – в отличие от евроскептицизма крайне правых популистов и их антииммигрантских идей.

Партия Себастьяна Курца имеет соглашение о сотрудничестве с правящей в России партией "Единая Россия".