Генпрокурор Украины Луценко: митингующие готовят переворот

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, выступая 24 октября на заседании Совета регионального развития в Киеве, заявил, что "право на мирный протест не означает подготовку к силовому перевороту, который финансируется из-за рубежа и затеян небольшой группой авантюристов". Луценко имел в виду участников митинга под Верховной Радой во главе с бывшим президентом Грузии, лидером "Руха новых сил" Михаилом Саакашвили.

Позже в интервью журналистам Луценко подчеркнул, что опирающийся на экстремистов грузинского и украинского происхождения Саакашвили "перешел красную линию с целью захвата власти в Украине". По словам генпрокурора, в рамках подготовки к перевороту "происходит закупка автоматического нарезного оружия и закладка тайников с оружием" и по этому делу полицией уже задержаны несколько человек. Кроме того, как утверждает Луценко, следствие обладает информацией о том, что деньги для протестов привозят в страну соратники лидера "Руха новых сил" "самолетами из Европы".

Во вторник стало известно, что государственная миграционная служба Украины отказала Саакашвили, лишенному летом украинского гражданства, в получении статуса беженца, и теперь он может быть депортирован в Грузию, где против политика возбудили несколько уголовных дел.

Около 200 активистов (преимущественно мужчины в форме с символикой добровольческого батальона "Донбасс. – РС) остаются в действующем уже восьмой день палаточном лагере на проезжей части улицы Грушевского и в Мариинском парке возле здания парламента. Общественный порядок здесь обеспечивают более 100 полицейских и нацгвардейцев. С начала протестов под Радой произошло несколько столкновений демонстрантов со стражами порядка. За этот период, по данным МВД Украины, пострадали 6 человек, 3 задержаны, открыто 3 уголовных производства.



Почти пятитысячная акция в поддержку "большой политической реформы" началась под ВР 17 октября при участии 9 партий, 6 общественных организаций и 11 депутатов. Они выдвинули три требования: принять новые правила выборов по пропорциональной системе с открытыми списками, отменить депутатскую неприкосновенности, создать антикоррупционный суд.

19 октября, когда Верховная Рада сделал первый шаг на пути к отмене депутатского иммунитета, о продолжении протестов заявил лишь "Рух новых сил" Саакашвили и несколько оппозиционных депутатов, остальные решили приостановить участие в акции. При этом, кроме уже выдвинутых были названы и новые требования к главе государства Петру Порошенко: в течение 5 рабочих внести в парламент законопроекты об антикоррупционном суде и импичменте президента Украины.