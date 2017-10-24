В Иванове судья вынес приговор без рассмотрения дела. Его оштрафовали

В Иванове судью оштрафовали на 150 тысяч рублей за вынесение незаконного приговора без рассмотрения самого дела. Как сообщает издание Legal.Report, речь идет о бывшем мировом судье Дмитрии Лушпае. В 2015 году к нему поступило дело о мелкой краже. Судья неоднократно переносил слушания. Когда срок давности привлечения к уголовной ответственности истек, Лушпай вынес приговор. В нем судья указал, что заседание якобы прошло в присутствии представителей гособвинения и адвокатов. Подсудимому Лушпай назначил год колонии и освободил его от наказания в связи с истечением срока давности.

Позднее защита осужденного доказала, что никакого заседания не было. Приговор был отменен. Лушпай объяснил свои действия "рабочей нагрузкой и недосыпанием", отмечает Legal.Report.