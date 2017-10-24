Голосуй и проиграешь

До формального начала президентской кампании ещё далеко, но Ксения Собчак начинает свою фактическую кампанию - сегодня прошла её первая пресс-конференция.
Одним из самых заметных моментов разговора стало упоминание Крыма. Собчак осторожно назвала полуостров украинским.
Собчак по Крыму : мы (Россия) нарушили международное законодательство, нарушили подписанное нами же соглашение. Точка. Что с этим делать, давайте обсуждать. Все нюансы начинаются и обсуждаются после признания этой точки.
круто. молодец чо. Это личное заявление (с которым я абсолютно согласен) вне зависимости от остального, стоит многого.
Заявление Собчак о Крыме настолько резкое, что меняет представление о целях ее кампании. Даже если она позже как-то будет выруливать к каким-то "компромиссам" в этом вопросе, это будет уже "потом". А сейчас-то получается так, что на старте кампании она выбрала наиболее реально антипутинский узловой момент: для Путина и широких электоральных групп "вопрос Крыма решен" (даже и выборы президента перенесли специально на "день окончательного решения крымского вопроса"), Собчак сегодня заявила, что вопрос Крыма "не решен"., т.е. что он продолжает находиться в пространстве нарушенного Россией международного права и собственных обязательств. Очевидно, что она могла бы этого не заявлять или выбрать любой другой модус ответа, чтобы уйти от столь резкой формулировки.
Получается, что выдвижение Собчак - это вовсе не "политтехнологический", а, действительно, политический проект. это - все меняет. И надо под другим углом смотреть на дальнейшие действия ее самой и ее команды.
Ксения Анатольевна, замечу, сказала все правильно - Крым с точки зрения международного права действительно принадлежит Украине. При этом, насколько я понимаю, она _не_ сказала, что Крым - украинский. Потому что ситуация де-юре и де-факто это таки две разницы.
А вот с Будапештским меморандумом еще спичрайтеры подставили, конечно. Подписан-то он подписан, но не ратифицирован никем, а значит, юридической силы не имеет.
Но в целом я уверился, что операция "Преемник-2" началась.
Собчак: "С точки зрения международного права Крым украинский. Точка... Дальше мы должны обсуждать, это большая проблема" - утерли нос Западу. Кто теперь скажет, что в России нет демократии и свободы слова, когда главный (после Путина) кандидат в президенты осуждает аннексию!? Просто гениальный ход Кремля. И Западу потрафили и получили дополнительную гарантию неизбираемости дочки мэра.
Странно, мягко говоря, наблюдать энтузиазм многих (моих коллег-журналистов в том числе) по поводу ответа Собчак на вопрос о Крыме, а тем более противопоставлять его позиции Навального.
«С точки зрения международного права Крым — украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать».
Ок. И? В чем сенсация? Вода мокрая, трава зеленая, а на международных картах Крым - украинский. Это аксиома, которую не раз озвучивал в разных интервью не только Навальный, но и самые разные прокремлевские деятели. Больше того, подозреваю, с такой констатацией согласится и Путин - только он добавит что-нибудь про "наших американских партнеров", с которыми у нас разные представления о международном праве, и непременно напомнит о примате такого понятия, как "историческая справедливость".
К самой Собчак у меня вопросов в этом смысле нет - она ответила ровно так, как ответил бы любой прагматик на ее месте. Но переводить на простой русский этот ответ как некое смелое откровение, а уж тем более выдавать "молнии" под заголовками типа "Собчак назвала Крым украинским" - как минимум наивно и непрофессионально.
Ещё один волновавший всех вопрос - предвыборная команда Ксении Собчак. Как оказалось, возглавит её Игорь Малашенко. Возможно появление Антона Красовского и Дуни Смирновой.
В штаб Ксении Анатольевны косяком потянулись видные телепродюсеры, которые - как известно, не птички - даром не поют.
Видать олигархи охотно откликнулись на её призыв оказать посильную финансовую помощь, даже Кремля не боятся…
Так, Малашенко есть. Осталось Гусинского, Чубайса, Таню, Валю и газету «Дай Бог!». Но без Бориса Абрамовича все равно ничего не выйдет.
Новости городка.
Игорь Малашенко тряхнет стариной и проведет кампанию под лозунгом "Голосуй, зато проиграешь".
А вот кто вам милее, как человек, организатор, ученый?
Л. М. Волков или И. Е. Малашенко?
Член Комитета по политтехнологиям РАСО и один из основателей политконсалтинга в России Алексей Ситников - среди руководителей избирательного штаба кандидата в президенты РФ Ксении Собчак.
Значит, будет интересно.
#politteh
Не знаю зачем часть приличных решила поучаствовать в кампании Собчак. Считаю это их ошибкой и лично ей не доверяю от слова совсем
Если постановка - дешевый пошлый фарс, то состав актеров совершенно не важен. Все равно, выйдя из зала, вы будете расстроены из-за выброшенных на ветер времени и денег. Но, если состав звездный, то к этим чувствам добавится чувство неловкости за актеров, которые когда-то блистали в настоящих больших пьесах, а теперь на излете профессиональной карьеры вынуждены зарабатывать на жизнь таким постыдным образом ...
И действительно, спутница жизни Игоря Малашенко, журналистка Божена Рынска написала буквально на днях несколько гневных, совершенно не подцензурных постов о выдвижении Ксении Собчак.
Ребят, я в шоке. Комментариев у меня нет. Это решение Игоря. Так как мы уже три года пытаемся воспроизвести общего ребёнка, я не хочу с ним расходиться, мы 6 лет вместе. Но я должна все осмыслить. Я своей политической позиции не меняю. Я за Навального. И только. Я пока не могу поверить. Я думала, он шутит. И отмахнулась. Нежданчик.
Вообще это реально драма(вы можете как угодно относиться к ней и ее убеждениям).
Во-первых, очень сложно найти в мире человека, который, наконец, приголубит все твои четыре головы, десять ног и трудный характер. Мы не сахар. И каждый раз, когда все-таки находится шанс на хэппи-энд, это чудо. Чудес на свете осталось очень мало. Шансов на повторное чудо почти нет статистически.
Во-вторых, так как эта часть истории публична, ее тоже стоит проговорить. Почему-то гостелеканалы любили травить именно Божену. Наверное, в силу ее темпераменты. Божена любит и умент давать сдачи, а значит, задание начальства совершить очередную подлость будет выполнено. Прорваться на частную территорию, ткнутт камерой в лицо, поиздеваться над человеком, а в случае отпора включить сопли и слезы и строить из себя обиженного.
Та травля привела к тому, что у Божены случился выкидыш. Смерть ее нерожденного ребенка, ее искалеченная жизнь - на совести людей с НТВ. Игорь Малашенко оказался мужчиной, который прошел рядом с ней все эти годы. Все унижения, все ситуации, когда Божена включала Божену. Потерю ребенка, потери по бизнесу. Многие мужчины бы не выдержали и сбросили неудобный балласт, тем более, молодых пруд пруди. А он смог, поддержал и прошел.
Когда вам кажется, что Божена не страдает человеколюбием, помните, что у нее убили ребенка ради вкусного репортажа про врага народа.
В-третьих, я надеюсь, все у них будет хорошо. Бывают ситуации, когда близкие люди делают нечто недопустимое в твоей системе координат. В такие моменты чувствуешь такой холодок, имя которому необратимость. Это очень сложное состояние для преодоления. Часто бывает, что его преодолеть сложнее, чем даже травлю НТВ.
Сил Божене.
(что на самом деле изменилось)
по крайней мере в образованной среде тезис "да кто ж за бабу голосовать будет" вообще не возникает. в 2012 году это было еще не так.
А вообще так, рассуждая чисто с эстетических позиций, надо бы в комплект к Собчак еще и нашу новоявленную боярыню Морозову привлечь - то есть Поклонскую. Вот это была бы эпохальная битва! Кампанию 2018 года тогда б иначе, как "битва двух стерв" и не называли бы (будущие историки, я имею в виду).
Сразу появилась бы интрига - кто окажется в итоге выше, Собчак или Поклонская. Сюжет?! Сюжет! И я бы, кстати, поставил бы на Поклонскую. Почему? Да потому что она РЕАЛЬНО сумасшедшая, в отличие от Ксении, которую всю жизнь таковой лишь усердно прикидывается (будучи по натуре, очевидно, особой с прямо-таки крестьянским, мужицким прагматичным умом).
И вы подумайте - а почему, в самом деле, Поклонской нет в кампании? В Кремле скажут, что это, мол, из-за того, что Поклонская неуправляема (в отличие, хе-хе, от Собчак). Но я считаю, что это только половина правды.
Системный либерал робко проблеет, что "Поклонская слишком реакционна". Это тоже, безусловно, да - но кого б в Кремле это остановило? Основная проблема все ж в другом - Поклонская ОПАСНА (опять же, в отличие от Собчак). Я полагаю, что она в электоральном смысле для Кремля даже будет опаснее, чем выпущенный на арену Навальный. Несмотря на то, что у Навального есть сотни штабов, сайт, блог и море школоты, а у Поклонской вроде как ничего нет даже в заводе.
Но Кремль в архаику играет - а Поклонская ею живет. В Поклонской есть безумие, но нет Ксюшиного цинизма - и она могла бы увлечь массы. Боярыня (а депутат Госдумы - это и есть боярыня в каком-то смысле) Морозова - это для русского менталитета огромный СОБЛАЗН.
Участие Собчак в выборах имеет для нее смысл, если биться не за 8% Прохорова, а за результат уровня Навального на выборах мэра - процентов 27.
Есть ли для этого электоральнай потенциал, если всерьез поковырять в разломах, которые не принято описывать современным политическим языком? Поколенческим, гендерным, религиозным, мировоззренческим, крымским, сирийским разломами, а также разломом между мирами онлайна и офлайна?
С учетом того, что на выборы попытаются любой ценой привести людей, которые никогда не имели повода рефлексировать про политику.
Потенциал определенно существует.
Есть ли признаки того, что кандидат и нынешняя команды готовы хотя бы задуматься о приближении к подобным цифрам? Полагаю, ответ вы и сами знаете.
Наконец, сегодня появился довольно важный текст, посвящённый тактике оппозиции на приближающихся выборах.
Предстоящие выборы президента не являются выборами вне зависимости от участия в них Григория Явлинского, Алексея Навального или Ксении Собчак.
Еще менее важно — в какой мере каждого из них администрация президента считает своим проектом.
Даже возвращение графы «против всех» ничего принципиально не меняет, хотя само по себе полезно и справедливо.
Выборы — там, где результат зависит от реального мнения избирателей.
А не там, где «всенародное одобрение» обеспечивается силой административного ресурса.
Тем не менее, готовится большое политическое действо. Власть становится более уязвимой, а общество политизируется. Такую возможность надо использовать.
Бойкот? Он эффективен лишь тогда, когда поддерживается существенным числом избирателей, а не смешивается с обычной поездкой на дачу.
В 2018-м обычный бойкот — самооправдание бездействия для обывателя. И попытка «проехаться» на безразличии избирателей — для политической силы.
Если не бойкот, то что?
На мой взгляд, основных задач у демократического движения три.
1. Добиваться регистрации всех желающих кандидатов, способных собрать голоса.
Предавать гласности попытки помешать кандидатам зарегистрироваться.
Общество должно знать про наличие альтернативы.
2. Принять участие в протестном волеизъявлении на избирательных участках и в наблюдении за ходом выборов. Протестное — значит против Путина (или его ставленника), за любого приемлемого кандидата, а в случае его отсутствия — против всех, испортив бюллетень.
Важен факт отказа голосовать за заранее определенного победителя, а не факт отказа от своих гражданских прав.
Первое — шаг вперед, к влиятельному гражданскому обществу. Второе — проявление безразличия к судьбе страны.
3. Поддерживать продвижение кандидатами принципиальных вопросов, важных для будущего России. Сейчас то время, когда люди готовы слушать.
Считаю такими вопросами:
- децентрализацию и федерализацию страны. Признание прав регионов на самостоятельное определение темпов и форм своего развития. Бюджетная самостоятельность на региональном и местном уровне;
- независимость судебной системы на базе расширения полномочий суда присяжных;
- исключение администрации президента и ФСБ из числа лиц, фактически назначающих судей и определяющих их решения;
- и главное — поэтапный переход к парламентской форме правления, радикальное сокращение полномочий президента в сфере внутренней политики.
Любой, кто будет выступать за парламентаризм, федерализацию и реально независимую судебную власть, — работает на общее благо и может рассчитывать на мою поддержку в продвижении этих идей.
Я так вижу благо для моей родной страны и таковы мои задачи на ближайшее время.
Замечу, что в 2003-2017 гг. ВСЕ попытки бойкотировать выборы (а их было немало, и в некоторых из них я весьма деятельно участвовал), в т.ч. с плодотворной идеей отождествить низкую явку с политической поддержкой инициаторов бойкота, - не имели никакого результата. С другой стороны, нынешние предложения Ходорковского не слишком убедительны именно из-за того, что выглядят, в первую очередь, как подножка Навальному.
Правда, однако, в том, что никакого единственно верного плана на выборный март 2018 г. не существует - все они, в той или иной степени, имеют свои достоинства и недостатки, не говоря уже о том, что это игра с несколькими неизвестными, раскрыть которые удастся в самый последний момент (если вообще удастся).
Что действительно важно для всех людей доброй воли - это научиться, наконец, принимать коллективные решения и выполнять их. Лучшее, что можно сделать в этой ситуации главным политическим акторам, - это организовать массовое голосование по этому вопросу сторонников демократических перемен и, извините, что подчеркиваю, ВЫПОЛНИТЬ РЕШЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С РЕЗУЛЬТАТОМ ГОЛОСОВАНИЯ
На ближайших выборах равно нельзя выбирать бойкот, нельзя и голосовать за "приемлемых" кандидатов от Кремля. Очевидно ведь, что кампания Навального открывает третий путь тактики на этот выборный период
И мне странно, что Ходорковский фактически предложил версию "голосуй за кого угодно кроме ЕдРа" - такая тактика уже была - голосовать за кого-то, кто не такой плохой, как едросы. В свое время эта тактика была успешной, но сейчас мы на новом этапе политического развития.
Единственная правильная тактика на ближайшие выборы - НЕ ПРЕКРАЩАТЬ КАМПАНИЮ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НАВАЛЬНОГО НЕ ДОПУСТЯТ НА ВЫБОРЫ.
Плюсы этой тактики очевидны:
- кампания не зависит от выборных лукавств Кремля
- кампания вполне может использовать выборный период для агитации
- но им не ограничена
- эта цель и является важной - добиться свободных выборов и участия всех кандидатов
Видите, хоть выборы сегодня не выборы - оппозиция может идти своим путем, добиваясь важных для всей страны целей.
Рассмотрим иные варианты.
1. Если голосовать абы за кого, кого Кремль сам выпустил на эти выборы (именно не допустил, а выпустил).
В этом случае мы упускаем весь выборный период для агитации за свободные выборы.
В этом случае мы теряем год и не добиваемся своих целей.
В этом случае мы целый год вкладываем не в долгосрочного кандидата, меняющего политсистему, а во временного (см. Прохоров, Хакамада). который сегодня есть, а завтра его нет.
2. Если бойкотировать выборы
Давайте будем честны. Агитация за активный бойкот - это тоже упущенное время, т.к. в этот период акцент с содержательной части программы народного кандидата уходит в споры ходить или не ходить на избирательные участки.
В прошлом страны уже была агитация за бойкот - это нулевая по эффективности тактика.
Что же делать, если Навального не допускают на выборы?
На мой взгляд - продолжать вести кампанию. Собирать подписи. Агитировать. Открывать штабы. И добиваться проведения таких выборов, на которые будут допущены все кандидаты.
Ну, может быть чуть скорректировать повестку и призывать уже не к допуску только, а к новым выборам и допуску.
Я не верю в перемены без агитации. Агитацию сущностную сейчас ведет штаб Навального. Его и нужно поддерживать. От временщиков нет толку, как уже показало все путинское время. Надо поддерживать тех, кто работает на глобальные и правильные перемены.
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