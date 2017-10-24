Голосуй и проиграешь

До формального начала президентской кампании ещё далеко, но Ксения Собчак начинает свою фактическую кампанию - сегодня прошла её первая пресс-конференция.

Одним из самых заметных моментов разговора стало упоминание Крыма. Собчак осторожно назвала полуостров украинским.

Марат Гельман:

Собчак по Крыму : мы (Россия) нарушили международное законодательство, нарушили подписанное нами же соглашение. Точка. Что с этим делать, давайте обсуждать. Все нюансы начинаются и обсуждаются после признания этой точки.

круто. молодец чо. Это личное заявление (с которым я абсолютно согласен) вне зависимости от остального, стоит многого.

Александр Морозов:

Заявление Собчак о Крыме настолько резкое, что меняет представление о целях ее кампании. Даже если она позже как-то будет выруливать к каким-то "компромиссам" в этом вопросе, это будет уже "потом". А сейчас-то получается так, что на старте кампании она выбрала наиболее реально антипутинский узловой момент: для Путина и широких электоральных групп "вопрос Крыма решен" (даже и выборы президента перенесли специально на "день окончательного решения крымского вопроса"), Собчак сегодня заявила, что вопрос Крыма "не решен"., т.е. что он продолжает находиться в пространстве нарушенного Россией международного права и собственных обязательств. Очевидно, что она могла бы этого не заявлять или выбрать любой другой модус ответа, чтобы уйти от столь резкой формулировки.

Получается, что выдвижение Собчак - это вовсе не "политтехнологический", а, действительно, политический проект. это - все меняет. И надо под другим углом смотреть на дальнейшие действия ее самой и ее команды.

Тимофей Шевяков:

Ксения Анатольевна, замечу, сказала все правильно - Крым с точки зрения международного права действительно принадлежит Украине. При этом, насколько я понимаю, она _не_ сказала, что Крым - украинский. Потому что ситуация де-юре и де-факто это таки две разницы.

А вот с Будапештским меморандумом еще спичрайтеры подставили, конечно. Подписан-то он подписан, но не ратифицирован никем, а значит, юридической силы не имеет.

Но в целом я уверился, что операция "Преемник-2" началась.

Максим Артемьев:

Собчак: "С точки зрения международного права Крым украинский. Точка... Дальше мы должны обсуждать, это большая проблема" - утерли нос Западу. Кто теперь скажет, что в России нет демократии и свободы слова, когда главный (после Путина) кандидат в президенты осуждает аннексию!? Просто гениальный ход Кремля. И Западу потрафили и получили дополнительную гарантию неизбираемости дочки мэра.

Станислав Кучер:

Странно, мягко говоря, наблюдать энтузиазм многих (моих коллег-журналистов в том числе) по поводу ответа Собчак на вопрос о Крыме, а тем более противопоставлять его позиции Навального.

«С точки зрения международного права Крым — украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать».

Ок. И? В чем сенсация? Вода мокрая, трава зеленая, а на международных картах Крым - украинский. Это аксиома, которую не раз озвучивал в разных интервью не только Навальный, но и самые разные прокремлевские деятели. Больше того, подозреваю, с такой констатацией согласится и Путин - только он добавит что-нибудь про "наших американских партнеров", с которыми у нас разные представления о международном праве, и непременно напомнит о примате такого понятия, как "историческая справедливость".

К самой Собчак у меня вопросов в этом смысле нет - она ответила ровно так, как ответил бы любой прагматик на ее месте. Но переводить на простой русский этот ответ как некое смелое откровение, а уж тем более выдавать "молнии" под заголовками типа "Собчак назвала Крым украинским" - как минимум наивно и непрофессионально.

Ещё один волновавший всех вопрос - предвыборная команда Ксении Собчак. Как оказалось, возглавит её Игорь Малашенко. Возможно появление Антона Красовского и Дуни Смирновой.

Николай Травкин:

В штаб Ксении Анатольевны косяком потянулись видные телепродюсеры, которые - как известно, не птички - даром не поют.

Видать олигархи охотно откликнулись на её призыв оказать посильную финансовую помощь, даже Кремля не боятся…

Глеб Морев:

Так, Малашенко есть. Осталось Гусинского, Чубайса, Таню, Валю и газету «Дай Бог!». Но без Бориса Абрамовича все равно ничего не выйдет.

Кирилл Рогов:

Новости городка.

Игорь Малашенко тряхнет стариной и проведет кампанию под лозунгом "Голосуй, зато проиграешь".

Максим Соколов:

А вот кто вам милее, как человек, организатор, ученый?

Л. М. Волков или И. Е. Малашенко?

Евгений Минченко:

Член Комитета по политтехнологиям РАСО и один из основателей политконсалтинга в России Алексей Ситников - среди руководителей избирательного штаба кандидата в президенты РФ Ксении Собчак.

Значит, будет интересно.

#politteh

Александр Кынев:

Не знаю зачем часть приличных решила поучаствовать в кампании Собчак. Считаю это их ошибкой и лично ей не доверяю от слова совсем

Александр Рыклин:

Если постановка - дешевый пошлый фарс, то состав актеров совершенно не важен. Все равно, выйдя из зала, вы будете расстроены из-за выброшенных на ветер времени и денег. Но, если состав звездный, то к этим чувствам добавится чувство неловкости за актеров, которые когда-то блистали в настоящих больших пьесах, а теперь на излете профессиональной карьеры вынуждены зарабатывать на жизнь таким постыдным образом ...

И действительно, спутница жизни Игоря Малашенко, журналистка Божена Рынска написала буквально на днях несколько гневных, совершенно не подцензурных постов о выдвижении Ксении Собчак.

Божена Рынска:

Ребят, я в шоке. Комментариев у меня нет. Это решение Игоря. Так как мы уже три года пытаемся воспроизвести общего ребёнка, я не хочу с ним расходиться, мы 6 лет вместе. Но я должна все осмыслить. Я своей политической позиции не меняю. Я за Навального. И только. Я пока не могу поверить. Я думала, он шутит. И отмахнулась. Нежданчик.

Екатерина Винокурова:

Вообще это реально драма(вы можете как угодно относиться к ней и ее убеждениям).

Во-первых, очень сложно найти в мире человека, который, наконец, приголубит все твои четыре головы, десять ног и трудный характер. Мы не сахар. И каждый раз, когда все-таки находится шанс на хэппи-энд, это чудо. Чудес на свете осталось очень мало. Шансов на повторное чудо почти нет статистически.

Во-вторых, так как эта часть истории публична, ее тоже стоит проговорить. Почему-то гостелеканалы любили травить именно Божену. Наверное, в силу ее темпераменты. Божена любит и умент давать сдачи, а значит, задание начальства совершить очередную подлость будет выполнено. Прорваться на частную территорию, ткнутт камерой в лицо, поиздеваться над человеком, а в случае отпора включить сопли и слезы и строить из себя обиженного.

Та травля привела к тому, что у Божены случился выкидыш. Смерть ее нерожденного ребенка, ее искалеченная жизнь - на совести людей с НТВ. Игорь Малашенко оказался мужчиной, который прошел рядом с ней все эти годы. Все унижения, все ситуации, когда Божена включала Божену. Потерю ребенка, потери по бизнесу. Многие мужчины бы не выдержали и сбросили неудобный балласт, тем более, молодых пруд пруди. А он смог, поддержал и прошел.

Когда вам кажется, что Божена не страдает человеколюбием, помните, что у нее убили ребенка ради вкусного репортажа про врага народа.

В-третьих, я надеюсь, все у них будет хорошо. Бывают ситуации, когда близкие люди делают нечто недопустимое в твоей системе координат. В такие моменты чувствуешь такой холодок, имя которому необратимость. Это очень сложное состояние для преодоления. Часто бывает, что его преодолеть сложнее, чем даже травлю НТВ.

Сил Божене.

Дмитрий Бутрин:

(что на самом деле изменилось)

по крайней мере в образованной среде тезис "да кто ж за бабу голосовать будет" вообще не возникает. в 2012 году это было еще не так.

Алексей Рощин:

А вообще так, рассуждая чисто с эстетических позиций, надо бы в комплект к Собчак еще и нашу новоявленную боярыню Морозову привлечь - то есть Поклонскую. Вот это была бы эпохальная битва! Кампанию 2018 года тогда б иначе, как "битва двух стерв" и не называли бы (будущие историки, я имею в виду).

Сразу появилась бы интрига - кто окажется в итоге выше, Собчак или Поклонская. Сюжет?! Сюжет! И я бы, кстати, поставил бы на Поклонскую. Почему? Да потому что она РЕАЛЬНО сумасшедшая, в отличие от Ксении, которую всю жизнь таковой лишь усердно прикидывается (будучи по натуре, очевидно, особой с прямо-таки крестьянским, мужицким прагматичным умом).

И вы подумайте - а почему, в самом деле, Поклонской нет в кампании? В Кремле скажут, что это, мол, из-за того, что Поклонская неуправляема (в отличие, хе-хе, от Собчак). Но я считаю, что это только половина правды.

Системный либерал робко проблеет, что "Поклонская слишком реакционна". Это тоже, безусловно, да - но кого б в Кремле это остановило? Основная проблема все ж в другом - Поклонская ОПАСНА (опять же, в отличие от Собчак). Я полагаю, что она в электоральном смысле для Кремля даже будет опаснее, чем выпущенный на арену Навальный. Несмотря на то, что у Навального есть сотни штабов, сайт, блог и море школоты, а у Поклонской вроде как ничего нет даже в заводе.

Но Кремль в архаику играет - а Поклонская ею живет. В Поклонской есть безумие, но нет Ксюшиного цинизма - и она могла бы увлечь массы. Боярыня (а депутат Госдумы - это и есть боярыня в каком-то смысле) Морозова - это для русского менталитета огромный СОБЛАЗН.

Михаил Виноградов:

Участие Собчак в выборах имеет для нее смысл, если биться не за 8% Прохорова, а за результат уровня Навального на выборах мэра - процентов 27.

Есть ли для этого электоральнай потенциал, если всерьез поковырять в разломах, которые не принято описывать современным политическим языком? Поколенческим, гендерным, религиозным, мировоззренческим, крымским, сирийским разломами, а также разломом между мирами онлайна и офлайна?

С учетом того, что на выборы попытаются любой ценой привести людей, которые никогда не имели повода рефлексировать про политику.

Потенциал определенно существует.

Есть ли признаки того, что кандидат и нынешняя команды готовы хотя бы задуматься о приближении к подобным цифрам? Полагаю, ответ вы и сами знаете.

Наконец, сегодня появился довольно важный текст, посвящённый тактике оппозиции на приближающихся выборах.

Михаил Ходорковский:

Предстоящие выборы президента не являются выборами вне зависимости от участия в них Григория Явлинского, Алексея Навального или Ксении Собчак.

Еще менее важно — в какой мере каждого из них администрация президента считает своим проектом.

Даже возвращение графы «против всех» ничего принципиально не меняет, хотя само по себе полезно и справедливо.

Выборы — там, где результат зависит от реального мнения избирателей.

А не там, где «всенародное одобрение» обеспечивается силой административного ресурса.

Тем не менее, готовится большое политическое действо. Власть становится более уязвимой, а общество политизируется. Такую возможность надо использовать.

Бойкот? Он эффективен лишь тогда, когда поддерживается существенным числом избирателей, а не смешивается с обычной поездкой на дачу.

В 2018-м обычный бойкот — самооправдание бездействия для обывателя. И попытка «проехаться» на безразличии избирателей — для политической силы.

Если не бойкот, то что?

На мой взгляд, основных задач у демократического движения три.

1. Добиваться регистрации всех желающих кандидатов, способных собрать голоса.

Предавать гласности попытки помешать кандидатам зарегистрироваться.

Общество должно знать про наличие альтернативы.

2. Принять участие в протестном волеизъявлении на избирательных участках и в наблюдении за ходом выборов. Протестное — значит против Путина (или его ставленника), за любого приемлемого кандидата, а в случае его отсутствия — против всех, испортив бюллетень.

Важен факт отказа голосовать за заранее определенного победителя, а не факт отказа от своих гражданских прав.

Первое — шаг вперед, к влиятельному гражданскому обществу. Второе — проявление безразличия к судьбе страны.

3. Поддерживать продвижение кандидатами принципиальных вопросов, важных для будущего России. Сейчас то время, когда люди готовы слушать.

Считаю такими вопросами:

- децентрализацию и федерализацию страны. Признание прав регионов на самостоятельное определение темпов и форм своего развития. Бюджетная самостоятельность на региональном и местном уровне;

- независимость судебной системы на базе расширения полномочий суда присяжных;

- исключение администрации президента и ФСБ из числа лиц, фактически назначающих судей и определяющих их решения;

- и главное — поэтапный переход к парламентской форме правления, радикальное сокращение полномочий президента в сфере внутренней политики.

Любой, кто будет выступать за парламентаризм, федерализацию и реально независимую судебную власть, — работает на общее благо и может рассчитывать на мою поддержку в продвижении этих идей.

Я так вижу благо для моей родной страны и таковы мои задачи на ближайшее время.

Денис Билунов:

Замечу, что в 2003-2017 гг. ВСЕ попытки бойкотировать выборы (а их было немало, и в некоторых из них я весьма деятельно участвовал), в т.ч. с плодотворной идеей отождествить низкую явку с политической поддержкой инициаторов бойкота, - не имели никакого результата. С другой стороны, нынешние предложения Ходорковского не слишком убедительны именно из-за того, что выглядят, в первую очередь, как подножка Навальному.

Правда, однако, в том, что никакого единственно верного плана на выборный март 2018 г. не существует - все они, в той или иной степени, имеют свои достоинства и недостатки, не говоря уже о том, что это игра с несколькими неизвестными, раскрыть которые удастся в самый последний момент (если вообще удастся).

Что действительно важно для всех людей доброй воли - это научиться, наконец, принимать коллективные решения и выполнять их. Лучшее, что можно сделать в этой ситуации главным политическим акторам, - это организовать массовое голосование по этому вопросу сторонников демократических перемен и, извините, что подчеркиваю, ВЫПОЛНИТЬ РЕШЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С РЕЗУЛЬТАТОМ ГОЛОСОВАНИЯ

Олег Козырев:

На ближайших выборах равно нельзя выбирать бойкот, нельзя и голосовать за "приемлемых" кандидатов от Кремля. Очевидно ведь, что кампания Навального открывает третий путь тактики на этот выборный период

И мне странно, что Ходорковский фактически предложил версию "голосуй за кого угодно кроме ЕдРа" - такая тактика уже была - голосовать за кого-то, кто не такой плохой, как едросы. В свое время эта тактика была успешной, но сейчас мы на новом этапе политического развития.

Единственная правильная тактика на ближайшие выборы - НЕ ПРЕКРАЩАТЬ КАМПАНИЮ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НАВАЛЬНОГО НЕ ДОПУСТЯТ НА ВЫБОРЫ.

Плюсы этой тактики очевидны:

- кампания не зависит от выборных лукавств Кремля

- кампания вполне может использовать выборный период для агитации

- но им не ограничена

- эта цель и является важной - добиться свободных выборов и участия всех кандидатов

Видите, хоть выборы сегодня не выборы - оппозиция может идти своим путем, добиваясь важных для всей страны целей.

Рассмотрим иные варианты.

1. Если голосовать абы за кого, кого Кремль сам выпустил на эти выборы (именно не допустил, а выпустил).

В этом случае мы упускаем весь выборный период для агитации за свободные выборы.

В этом случае мы теряем год и не добиваемся своих целей.

В этом случае мы целый год вкладываем не в долгосрочного кандидата, меняющего политсистему, а во временного (см. Прохоров, Хакамада). который сегодня есть, а завтра его нет.

2. Если бойкотировать выборы

Давайте будем честны. Агитация за активный бойкот - это тоже упущенное время, т.к. в этот период акцент с содержательной части программы народного кандидата уходит в споры ходить или не ходить на избирательные участки.

В прошлом страны уже была агитация за бойкот - это нулевая по эффективности тактика.

Что же делать, если Навального не допускают на выборы?

На мой взгляд - продолжать вести кампанию. Собирать подписи. Агитировать. Открывать штабы. И добиваться проведения таких выборов, на которые будут допущены все кандидаты.

Ну, может быть чуть скорректировать повестку и призывать уже не к допуску только, а к новым выборам и допуску.

Я не верю в перемены без агитации. Агитацию сущностную сейчас ведет штаб Навального. Его и нужно поддерживать. От временщиков нет толку, как уже показало все путинское время. Надо поддерживать тех, кто работает на глобальные и правильные перемены.