Великобритания проверит вмешательство России в Брекзит

Парламент Великобритании направил запрос основателю Facebook Марку Цукербергу с просьбой проверить возможное размещение контента, оплаченного с российских учетных записей, перед референдумом о Брекзите в 2016 году. Об этом сообщает Reuters.

Автором документа является председатель парламентского комитета по цифровым технологиям Дэмиан Коллинз. Запрос направлен в рамках расследования, которое выявляет источники возможного распространения ложной информации в соцсетях.

Коллинз попросил Цукерберга передать британскому парламенту информацию о рекламном контенте, который закупался российскими пользователями, а также об их целевых группах и количестве просмотров.

В сентябре стало известно, что в Facebook обнаружили почти 500 фейковых учетных записей и страниц, на которых распространяли политическую рекламу в преддверии выборов президента США в 2016 году. По данным компании, все управление этими страницами шло из России. Данные о продаже рекламы по запросам из России компания Facebook направила специальному прокурору США Роберту Мюллеру.

Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Россия свое вмешательство в выборы в иностранных государствах категорически отвергает.