А что, если Путин на самом деле не "великий и ужасный"?

Такой вопрос задает Сьюзен Глассер в своем новом подкасте на сайте Politico. Все дело в попытке оспорить преобладающий, по мнению Глассер, нарратив американской печати о Путине как о "трехметровом великане, кукловоде, который дергает за ниточки своей армии хакеров", непоколебимые позиции которого на домашней арене позволяют смело бросать вызов США на арене международной.

Однако "практически все умнейшие специалисты по России и много самих русских не согласны с такой картиной" - замечает Глассер. Один из тех, на чье мнение она опирается - Михаил Ходорковский, гость последнего выпуска подкаста Глассер Global Politico. Экс-глава ЮКОСа называет вышеописанную картину "мифом о Путине великом и ужасном". По мнению Ходорковского, которое цитирует автор, страх перед Путиным - это как раз то, чего он добивается, блефуя.

Разумеется, речь не идет о том, что Путин на самом деле "недопонятый демократ" - поясняет свою позицию Глассер. Безусловно, российского президента можно характеризовать как авторитарного и враждебного США лидере. Однако его стратегические таланты, о которых говорят многие американские комментаторы и политики, включая и президента Трампа, следует поставить под сомнение. Как правило, в политике Путина речь идет не о стратегических "многоходовочках", а о сиюминутных тактических решениях, которые отнюдь не всегда приносят Кремлю успех.

На самом деле - утверждает автор - Путин гораздо слабее, чем в свои времена было руководство Советского Союза. И сам Путин осознает свою слабость, причем многие его действия - как подавление оппозиции, так и резкие шаги во внешней политике - продиктованы именно чувством слабости и верой в то, что "кругом враги".​

В интервью Global Politico Ходорковский утверждает, что Запад во многом неверно оценивает силу Путина. В частности, никак нельзя сказать, что ситуация в России находится полностью под его контролем. По мнению основателя "Открытой России", скорее можно говорить о вассалитете элит по отношению к Кремлю. В своих "вотчинах", однако, руководители регионов и крупных компаний действуют, практически не оглядываясь на Путина.

Энн Эпплбаум - другой собеседник Politico, известный специалист по Восточной Европе - считает, что не следует поддаваться распространенному нарративу о "русских хакерах, укравших американские выборы". Не отрицая сам факт вмешательства в выборы, Эпплбаум говорит, что Россия воспользовалась объективно существующими в американском обществе проблемами - пропагандируя в Сети одновременно и правый экстремизм, и фальшивый аналог Black Lives Matters.

Глассер также рассуждает о слабости российской оппозиции: она, в частности, отмечает, что Ходорковский весьма настороженно относится к Навальному. Отсутствие сильной оппозиции косвенно ослабляет и позиции Путина, однако тот - как утверждается - готов строить свою гипотетическую предвыборную кампанию на антиамериканизме. "В Сирии он побеждает не ИГИЛ, а Америку, а на Украине борется не с украинцами, а с проникшими туда американцами" - говорит о высказываниях Путина Ходорковский. В качестве примера антиамериканской речи российского президента приводится недавнее выступление на Валдайском форуме.

Автор Politico считает, что Соединенным Штатам не стоит "подыгрывать" Путину и воспринимать его как равного себе противника. "Цель российской пропаганды - показать Путина как важного лидера на мировой арене, такого же, как американский президент, как это было во время Холодной войны" - говорит Эпплбаум. По ее мнению, такое отношение к Путину на Западе выгодно самому Путину.