В Королёве полицейский пригрозил убийством волонтеру штаба Навального 

В подмосковном Королёве полицейский в ходе перепалки пригрозил убийством волонтеру штаба оппозиционера Алексея Навального. Запись разговора опубликована на YouTube.

В видео говорится, что координатор штаба Алексей Голышев был задержан во время раздачи агитационных газет. После этого волонтеры пришли в отдел полиции, чтобы передать ему воды. Там один из волонтеров начал спорить с полицейским по поводу уровня зарплат в России и Швеции. "Я не люблю америкосов, я за Россию, за Крым, за Путина", – сказал полицейский на камеру.

Когда активисты вышли из отделения, полицейский крикнул, что "найдет и убьет его". Далее волонтер назвал свою фамилию, а полицейский свою – Олехин или Алехин.