Раненная майором Евсюковым требует отменить отказ суда в компенсации

Пострадавшая от стрельбы майора Дениса Евсюкова Алена Дудаль подала в Тверской суд Москвы иск с требованием отменить отказ в компенсации морального вреда. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права".

В 2011 году судья отклонил иск Дудаль в Министерству финансов России. Он решил, что российские власти не несут ответственность за действия майора, поскольку в момент преступления он был "не при исполнении". В декабре прошлого года Европейский суд по правам человека решил, что это преступление было совершено должностным лицом. По мнению Дудаль, это является основанием для пересмотра ее иска.

ЕСПЧ присудил трем потерпевшим, в том числе Дудаль, по 12 тысяч евро. Суд признал правительство России виновным в нарушении права на их жизнь.

В апреле 2009 года бывший начальник московского отделения полиции "Царицыно" Денис Евсюков открыл стрельбу по посетителям и работникам супермаркета "Остров" на юге Москвы. Два человека погибли, еще семь получили ранения. Евсюков был приговорен к пожизненному лишению свободы.

