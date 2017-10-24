Киев выдворит 20 человек из окружения Саакашвили

Государственная миграционная служба Украины выдворит 20 человек из окружения экс-губернатора Одесской области и лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает "Интерфакс - Украина".

По информации генпрокурора, граждане Грузии были оформлены как "деятели культуры", а на самом деле выполняли функции охранников и помощников Саакашвили. Луценко также сообщил, что теперь эти люди находятся в лагере протеста у Верховной рады Украины и якобы планируют переворот.

Саакашвили в ответ сказал, что отправляется к протестующим, на площадь перед Верховной Радой. Он призвал всех лидеров и сторонников оппозиции присоединиться к акции протеста.

Ранее стало известно, что Украина отказала Михаилу Саакашвили в статусе беженца. Генпрокурор заявил, что политика можно депортировать в Грузию. Луценко также обвинил Саакашвили в попытке захвата власти.

В конце июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В Грузии против политика возбуждено несколько уголовных дел. Саакашвили называет все обвинения в свой адрес политическими.

