Шойгу заявил об освобождении территории трёх Сирий

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении более 500 тысяч квадратных километров территории Сирии за время российской военной кампании. Об этом сообщает агентство "РИА Новости". При этом, согласно официальным данным, площадь Сирии составляет примерно 185 тысяч квадратных километров.

Выступая на саммите министров обороны АСЕАН на Филиппинах, Шойгу также сообщил, что под контролем террористической группировки "Исламское государство" осталось не более пяти процентов территории Сирии. По словам министра обороны, до начала российской военной операции джихадисты контролировали более 70 процентов территории страны.

Шойгу добавил, что за два года российская армия ликвидировала почти 950 тренировочных лагерей исламистов, около 700 заводов по производству боеприпасов и порядка 1500 единиц военной техники. По информации министра обороны, за время операции военно-космические силы России "освободили около 1000 населённых пунктов".

Сирийские правительственные войска, которые поддерживает Россия, в последние месяцы отбили у "ИГ" значительные территории на востоке страны. В то же время, сопоставимые по площади территории, в том числе крупный город Ракка, были освобождены силами сирийской демократической оппозиции, поддержанными международной коалицией во главе с США.

Коалиция ведет борьбу с радикальными исламистами в Сирии с 2014 года. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.