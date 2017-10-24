Суд в Сочи арестовал сторонницу Навального на восемь суток из-за фото

Суд в Сочи арестовал волонтера местного штаба оппозиционера Алексея Навального Олесю Христосенко на восемь суток за несогласованное публичное мероприятие. Как сообщает "ОВД-Инфо", поводом для обвинения стала фотография, которую сотрудники штаба сделали на крыльце здания перед митингом 7 октября.

Ранее суд арестовал на 12 суток другого волонтера Константина Гудимова – за езду на велосипеде с воздушным шариком. Он объявил голодовку. Суд несколько раз отказывался рассматривать административное дело в отношении Гудимова и отпускал его, однако полицейские находили новые поводы для задержания.

Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли 7 октября в десятках городов России. Оппозиционер намерен баллотироваться в президенты России в 2018 году и расценивает преследования своих сторонников в регионах как попытку властей помешать его предвыборной кампании.

