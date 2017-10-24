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Трампа забросали российскими флажками

Дональд Трамп

В президента США Дональда Трампа в здании Конгресса бросили несколько российских флажков. Об этом сообщает издание Business Insider. Инцидент произошёл в момент, когда Трамп прибыл в Конгресс.

По данным Business Insider флажки в президента бросил Райан Клейтон - участник движения American Take Action, которое выступает за импичмент Трампа. При этом активист выкрикивал фразу "Трамп - предатель" и призывал Конгресс говорить "о предательстве, а не о снижении налогов".

Это не первый инцидент, когда в президента США бросают российские флаги. В апреле во время выступления Трампа в Пенсильвании неизвестный бросил охапку российских флажков перед камерами.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. Спецпрокурор США Роберт Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.

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