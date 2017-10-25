Собчак заявила, что её нельзя судить за слова об украинском Крыме

Телеведущая Ксения Собчак считает, что ее нельзя судить за слова о Крыме. Накануне на первой пресс-конференции после объявления о намерении баллотироваться в президенты Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым является территорией Украины.

Позже в комментарии для РИА Новости Собчак подчеркнула, что по российским законам подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. "В законе нет ни слова о констатации факта, и даже о высказывании мнения, не совпадающего с государственным", отметила Собчак. Судить за это нельзя. Все люди, которых осудили за это, - политзаключенные и невиновны, заявила телеведущая.

В этой связи она напомнила о деле крымского татарина Сулеймана Кадырова, которого российские власти обвинили в призывах к сепаратизмуза публикацию в социальной сети поста о принадлежности Крыма Украине.

Эксперты разошлись во мнении по поводу заявления Собчак о Крыме. Одни считают, что её высказывание лишь проявление свободы слова, другие отмечают, что телеведущую могут привлечь к ответственности в том случае, если в ее словах найдут признаки сепаратизма.

Крым был присоединен к России по результатам референдума в 2014 году. Украина и страны Запада считают это аннексией и нарушением норм международного права.