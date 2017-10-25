Губернатор Петербурга предупредил о возможном дефиците хлеба

Мукомольным предприятиям Санкт-Петербурга не хватает вагонов для доставки зерна в город, что грозит срывом поставок, ростом цен и дефицитом хлеба. Об этом говорится в письме губернатора Петербурга Георгия Полтавченко вице-премьеру Аркадию Дворковичу. Копия документа оказалась в распоряжении газеты "Коммерсантъ". В пресс-службе губернатора подтвердили подлинность письма.

В нём Полтавченко пишет, что нехватка вагонов возникла из-за активного экспорта зерна. В частности из-за того, что основные поставщики зерна для хлебопекарной отрасли Петербурга — предприятия Оренбургской, Саратовской, Самарской, Новосибирской и Омской областей — вошли в число приоритетных экспортеров, говорится в письме.

По данным издания, с нехваткой вагонов уже столкнулись крупнейшие мукомольные предприятия региона .

Для решения проблемы министерство транспорта России предлагает увеличить рабочую неделю у сотрудников Россельхознадзора, которые отвечают за оформление документов на перевозки зерна. В 2011 году, когда возникла подобная проблема,эта мера увеличила оборачиваемость вагонов на 15-20 процентов.