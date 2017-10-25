Собчак ответила на слова Поклонской о статусе Крыма

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о выдвижении в президенты России, ответила на слова депутата Государственной думы Натальи Поклонской о том, что статус аннексированного Крыма "не обсуждается", и полуостров безоговорочно входит в состав России. По словам Собчак, "мировому сообществу об этом неизвестно".

"Вхождение Крыма в Россию не признала буквально ни одна мировая держава, даже Беларусь", написала тележурналистка в инстаграмме. По её словам, "даже Сбербанк не признает Крым частью России", поскольку в городах аннексированного полуострова нет его филиалов.

Как отметила Собчак, ей неприятно, что Россия "не держит слово, данное своему главному соседу". "Но с другой стороны, хорошо, что Наталья хотя бы больше не прокурор. Все-таки от депутатов вреда меньше, чем от прокуроров", — пишет телеведущая.

Ксения Собчак намерена баллотироваться в президенты России на выборах в 2018 году. На пресс-конференции 24 октября она заявила, что с точки зрения международного права Крым — это территория Украины. Наталья Поклонская в ответ обвинила Собчак в "неуважении к людям и родине". По её словам, "статус Крыма вообще не обсуждается".

Россия аннексировала Крым в 2014 году. На полуострове прошёл референдум, после того, как территорию взяли под контроль российские военные. По итогам голосования, большинство жителей Крыма высказались за вхождение в состав России. Украина и страны Запада считают захват полуострова незаконным и ввели против Кремля экономические санкции.