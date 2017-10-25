"Реки без границ" призвали компанию En+ сохранить экологию Байкала

Международная экологическая коалиция "Реки без границ" потребовала от руководства группы компаний En+ признать ответственность за состояние озера Байкал.

En+ входит в холдинг "Базовый элемент" и контролирует активы бизнесмена Олега Дерипаски в сферах энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности. Перед первым публичным размещением акций (IPO) на Лондонской бирже экологи обратились председателю совета директоров En+ лорду Баркеру с требованием скорректировать свое отношение к экологической и социальной ответственности при работе на прибайкальской территории.

Обращение также было направлено руководству Лондонской фондовой биржи.

В своем письме экологи, в частности, напомнили: комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО выражал обеспокоенность тем, что гидроэнергетики более чем вдвое увеличили диапазон регулирования уровня воды в Байкале, но компания En+ пока даже не начала обсуждение поставленной ЮНЕСКО проблемы. Входящие в группу компаний гидростанции и алюминиевые заводы так и не снизили негативное воздействие на окружающую среду в прибайкальской зоне до приемлемого уровня.

В беседе с Радио Свобода российский координатор коалиции "Реки без границ" Александр Колотов подчеркнул, что ответственность En+ должна выражаться не только в уборке мусора на берегах Байкала, но и в мерах по климатической адаптации объектов.

В пресс-службе En+, в свою очередь настаивают, что компания не нарушает предписанные российским законодательством нормы пропуска воды через свои гидроэлектростанции. В En+ также заявили о взаимодействии с международными экологическими организациями, занимающимися, в том числе, вопросами защиты озера Байкал. В компании считают, что обвинения в негативном воздействии на окружающую среду направлены "на дискредитацию En+ в глазах российской и иностранной общественности".

Ранее коалиция "Реки без границ" добилась отмены тендеров на проектирование ГЭС в Монголии. Экологи настаивали, что строительство могло губительно сказаться на экосистеме Байкала.