Покусился на святое

В последнее время не проходит и дня, чтобы не появился слух о грядущей отставке губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Ее предрекают - то до выборов президента, то сразу после них, то после чемпионата мира по футболу. В Смольном слухи, как положено, опровергают, но сильной фигурой от этого Полтавченко не становится - его продолжают преследовать то политические скандалы вроде ситуации с Исаакиевским собором или "Зенит-Арены", то курьезы вроде видео с криками "Ахмат-Сила".

Очередной курьез случился с петербургским губернатором вчера. Вот отрывок из его интервью "Российской газете":

- Недавняя публикация "Российской газеты" о готовящемся проекте постановления петербургского правительства, касающегося запрета на размещение нестационарных торговых объектов ближе 100 метров от станций метро, вызвала большой резонанс. Издатели, распространители прессы, да и мы, газетчики, сочли, что такое решение может грозить крахом целой отрасли. Как в итоге намерен поступить Смольный?

Георгий Полтавченко: Петербург - читающий город, и должен таким и остаться. Принципиальное решение уже принято, соответствующее поручение дано на заседании правительства. Так можете и написать. Я поставил задачу сохранить в 100-метровой зоне газетные киоски, цветочные павильоны и театральные кассы. Вот эти три вида торговых объектов мы оставим, а пирожки с шаурмой будем убирать.

И дело тут не в спорном решении убрать от метро киоски с едой, а совсем в другом.

Выпускайте Кракена!

Полтавченко назвал шаверму шаурмой. Петербуржцы возмутились. Непетербуржцы не понимают всю боль оговорки.

​ФедералПресс

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко назвал шаверму шаурмой.

А завтра он назовёт поребрики бордюрами

Gerasimov Alexander

Политический труп.

Natalia Marshalkovich

вот так и палятся шпиёны

​КСТАТИ!

Вначале заявления, что Ахмад-сила, теперь это. По наклонной...

​Пожалуй, лучшую карикатуру на тему народного возмущения публикует Лентач (а за ним и Навальный).

Есть, правда, и скептические голоса:

Ostap Karmodi

"Губернатор Петербурга Полтавченко назвал шаверму шаурмой"

Стерпели мост Кадырова - стерпят и это.

И плохо скрываемый московский снобизм:

Алина Ивашкина

Ну хоть кто-то в этом городе не оскорбляет шаурму 🌯

К кампании в защиту шаурмы не мог не подключиться депутат Милонов.

Наша петербургская шаверма, по сути, стала одним из узнаваемых символов города — как некогда ленинградские пышки. Сотни и тысячи туристов со всей России и даже зарубежья приезжают в Санкт-Петербург насладиться неповторимым вкусом этого блюда. Ни в Москве, ни в каком-либо другом городе не найти такой вкусной шавермы, как в нашем городе <...> В городе даже сложился своеобразный культ шавермы, появились «образцовые» места, где ее готовят по "правильному" рецепту. Мы должны сохранить это кулинарное наследие Петербурга для будущих поколений горожан. - пишет он в открытом письме губернатору, не упоминая, впрочем, о faux pas последнего.

Не все, правда, согласны, что вкусную шаверму (шаурму... в общем, эту еду) готовят только в Петербурге.

Kotsnews:

я знаю одно место в Москве и пару мест в Донецке с волшебной шаурмой. Но божественная шаурма только в ларьке у гостиницы «Ленинград» в Махачкале. Это даже питерские признают.

А у Екатерины Винокуровой риторический вопрос:

К новости, что Полтавченко назвал их шаверму московской шаурмой.

Интересно, а вот Путин, Кудрин, Медведев как говорят - шаурма или шаверма?

А Собчак?

Кажется, мы знаем тему будущей пресс-конференции одного из кандидатов в президенты!

В среду, впрочем, к Полтавченко появились более серьезные вопросы:

Мышь в овощном:

Пока вы тут обсуждаете, в чем подтекст заявления Полтавченко про шаурму, он уже написал Дворковичу про угрозу дефицита хлеба в Петербурге. Из-за нехватки железнодорожных вагонов. По понятным и очень не смешным причинам, в Петербурге к возможному отсутствию хлеба относятся серьезнее чем в любом другом городе РФ.

"Нехватка хлеба Санкт-Петербургу не грозит, но отмечается неритмичность поставок из-за неготовности железнодорожников к росту экспорта зерна" - уточнили впоследствии в Смольном.