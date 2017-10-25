В Петербурге начальника тюремной больницы обвиняют в халатности

В Петербурге начальнику областной тюремной больницы предъявлено обвинение в халатности из-за смерти онкобольной осужденной. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона Права".
Адвокат Виталий Черкасов, который сотрудничает с правозащитниками, рассказал, что в 2015–2016 году глава медсанчасти Дмитрий Иванов не организовал специальное лечение рака у осужденной Екатерины Нусаловой.
Иванов также не распорядился о переводе пациентки в специализированную лечебницу, в результате чего Нусалова "перенесла физические и нравственные страдания". Она была освобождена в 2016 году после обращения правозащитников в Европейский суд по правам человека, но вскоре умерла.
Изначально уголовное дело в отношении начальника тюремной больницы было заведено по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщил Виталий Черкасов.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.