В Петербурге начальника тюремной больницы обвиняют в халатности

В Петербурге начальнику областной тюремной больницы предъявлено обвинение в халатности из-за смерти онкобольной осужденной. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона Права".

Адвокат Виталий Черкасов, который сотрудничает с правозащитниками, рассказал, что в 2015–2016 году глава медсанчасти Дмитрий Иванов не организовал специальное лечение рака у осужденной Екатерины Нусаловой.

Иванов также не распорядился о переводе пациентки в специализированную лечебницу, в результате чего Нусалова "перенесла физические и нравственные страдания". Она была освобождена в 2016 году после обращения правозащитников в Европейский суд по правам человека, но вскоре умерла.

Изначально уголовное дело в отношении начальника тюремной больницы было заведено по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщил Виталий Черкасов.