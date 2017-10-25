В Петербурге напали на активиста Владимира Шипицына

В Петербурге совершено нападение на активиста движения "Солидарность" Владимира Шипицына.

Как сообщает движение в фейсбуке, в среду утром неизвестный распылил ему в лицо химическое вещество, несколько раз ударил кастетом, повалил и стал бить ногами со словами: "В следующий раз будет хуже". После избиения нападавший сделал несколько фотографий активиста.

Шипицын прошел медицинское освидетельствование и намерен подать заявление в полицию.

Активист писал в социальных сетях о политических событиях, принимал активное участие в организации и проведении акций в Петербурге в знак протеста против агрессии в отношении Украины, репрессий против крымских татар, в защиту политзаключенных. "Солидарность" считает, что нападение совершено по политическим мотивам.