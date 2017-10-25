Витебск: суд над священником, обвиняемым в сутенерстве

В Витебске проходит суд над священником Русской православной церкви из Санкт-Петербурга Николаем Киреевым, обвиняемым в попытках сутенерства и торговле людьми. На этой неделе Следственный комитет Витебска сообщил, что суд будет проходить за закрытыми дверями.

Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, 39-летнего Киреева обвиняют в том, что он пытался вывезти в Россию двух гражданок Белоруссии для занятия проституцией. Он был арестован в августе. Следователи сообщают, что 19-летняя женщина из Таджикистана уже была признана виновной в причастности к преступлению и в настоящее время отбывает пятилетний тюремный срок в Белоруссии.

Следователи установили, что россиянин вербовал женщин в Гомеле. Он вел интернет-переписку с девушками из Белоруссии. Получив согласие на занятие проституцией 25-летней и 29-летней женщин, россиянин отправил в Гомель свою подельницу – 19-летнюю гражданку Таджикистана, которая должна была отправить белорусок на "место заработка" в Россию. Она была сразу задержана белорусскими правоохранителями. Сразу после задержания россиянина стало известно, что речь идет об отце Николае (Николай Киреев). Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что священник Николай Киреев на время следствия будет запрещен в служении.

Кирееву предъявлено обвинение в "попытке получить выгоду от проституции с привлечением людей для занятия проституцией". В случае вынесения обвинительного приговора священник может быть приговорен к 10 годам лишения свободы.