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От главы Татарстана требуют сохранить татарский язык в школах

Фарид Мухаметшин, Минтимер Шаймиев и президент Татарстана Рустам Минниханов

Деятели науки и культуры Татарстана обратились к президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой сохранить татарский язык в школах.

Авторы открытого письма подчеркивают, что в последнее время в учебных заведениях сокращается количество часов, выделенных на изучение татарского языка, а в ближайшем будущем такие занятия могут стать факультативными.

"Хотим напомнить, что мы избирали вас на ответственные посты для защиты наших интересов... Но эти наши интересы, похоже, вам не близки", – говорится в обращении, которое также адресовано спикеру государственного совета Татарстана Фариду Мухаметшину и премьер-министру республики Алексею Песошину.

В письме также отмечается необходимость включения государственных языков республик Российской федерации в перечень школьных учебных дисциплин.

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