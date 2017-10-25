От главы Татарстана требуют сохранить татарский язык в школах

Деятели науки и культуры Татарстана обратились к президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой сохранить татарский язык в школах.

Авторы открытого письма подчеркивают, что в последнее время в учебных заведениях сокращается количество часов, выделенных на изучение татарского языка, а в ближайшем будущем такие занятия могут стать факультативными.

"Хотим напомнить, что мы избирали вас на ответственные посты для защиты наших интересов... Но эти наши интересы, похоже, вам не близки", – говорится в обращении, которое также адресовано спикеру государственного совета Татарстана Фариду Мухаметшину и премьер-министру республики Алексею Песошину.

В письме также отмечается необходимость включения государственных языков республик Российской федерации в перечень школьных учебных дисциплин.