Би-би-си пожаловалась в ООН на притеснения своих сотрудников в Иране

Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си сообщила в среду, что она подала срочную жалобу в Организацию Объединенных Наций после того, как Иран начал уголовное расследование в отношении 152 сотрудников Персидской службы, обвинив их в "заговоре против национальной безопасности" Ирана.

Иран заморозил активы сотрудников Персидской службы Би-би-си, что означает запрет на наследство семейных активов, продажу активов, таких как имущество или автомобили, находящихся в Иране. Все люди, которые находятся в списке, работают для Персидской службы, которая является частью Всемирной службы Би-би-си. В список также внесен корреспондент агентства Рейтер, который работал на Би-би-си до 2015 года.

В заявлении Би-би-си говорится, что это последняя из продолжающихся мер преследования, которая призвана оказать давление на журналистов в отношении их работы для Би-би-си. Тони Холл, генеральный директор Би-би-си, добавил в заявлении: "Это не просто кампания против персидских сотрудников Би-би-си, а борьба с фундаментальными правами человека, и Би-би-си призывает правительство Ирана немедленно прекратить эти действия".

Иран обвинил Би-би-си в разжигании беспорядков после переизбрания президента Махмуда Ахмадинежада в 2009 году и заявил, что журналисты работают против национальных интересов Исламской Республики Иран. Затем, на следующий год, он запретил иранцам общаться с десятками иностранных организаций, включая Би-би-си, которые, по его словам, стремились свергнуть исламскую теократию.

Корпорация заявила, что преследования сотрудников продолжались со времени президентских выборов в Иране и им подвергались сотрудники в прессе и в социальных сетях, против них выдвигались клеветнические обвинения.