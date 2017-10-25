Репортер Радио Азаттык удостоена премии "За мужество в журналистике"

Корреспондент Казахской редакции Радио Свободная Европа/Радио Свобода Сания Тойкен удостоена награды Международного фонда женщин в СМИ (IWMF) в номинации "За мужество в журналистике". Она стала первой женщиной-журналистом из Казахстана, получившей эту высокую награду.

Сания Тойкен более 20 лет занимается социальными и политическими вопросами в западном Казахстане, нередко с угрозой для жизни. Журналистка неоднократно подвергалась преследованиям и угрозам за свою профессиональную деятельность. Международный фонд женщин в СМИ отметил, что Сания Тойкен стала объектом пристального внимания властей Казахстана после того, как семь лет назад она начала освещать положение работников нефтяной промышленности в стране.

В 2016 году Санию Тойкен несколько раз задерживала полиция во время работы по освещению протестов жителей ряда западных городов Казахстана. Недовольства были связаны с планами правительства по "продаже земли". По данным Международного фонда женщин в СМИ, преследованиям также подвергались друзья и родственники журналистки.

Международный фонд женщин в СМИ был основан в 1990 году. Организация ставит своей целью укрепление роли женщин в прессе во всех странах мира. Награды Фонда отдают должное женщинам-журналисткам, которые проявили исключительную силу характера, освещая события в опасных условиях. Среди лауреатов предыдущих лет этой премии есть такие журналисты, как Кристиан Аманпур (1994 год), Анна Политковская (2000 год) и Хадиджа Исмаилова (2012 год).