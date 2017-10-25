Одной Собчак мало

Алексей Навальный в последние дни немного ушел в тень - на фоне медиашторма, вызванного заявлениями Ксении Собчак. Однако, несмотря на заявления Генпрокуратуры, он намерен продолжать борьбу за право быть зарегистрированным кандидатом в президенты.

Всем органам госвласти и чиновникам полагается семь раз в день повторять эту мантру до тех пор, пока народ не перестанет верить своим глазам и очень понятной строчке в п.3 ст.32 и не начнёт задавать себе вопрос: наверное, всё-таки здесь написано что-то другое, а я просто не понимаю.

А потом скажет ожидаемое и заветное: ну ладно тогда, ничего не получится. Придётся идти и голосовать за одного из кандидатов, предложенных Кремлём. Другого варианта ведь всё равно нет.

Но мы же всё-таки люди, способные к мышлению, а не собаки из эксперимента, которых бьют электрическим током.

Так что не ведитесь сами и всем вокруг объясняйте, что п.3 означает ровно то, что в нём написано. И что это просто эксперимент над всеми нами: готовы ли мы отказаться от своих прав и выучиться беспомощности.

Включает ли Навальный Собчак в число "кандидатов, предложенных Кремлем"? Вопрос риторический, ответ на него очевиден. Сама же Собчак - если верить источникам "Дождя" - собирается перед выборами сменить фамилию, подобно украинцу Василию Гуменюку, назвавшемуся перед выборами 2010 года "Василием Протывсих", то есть "Против всех" (получив 0.16 процентов голосов, Протывсих опять стал Гуменюком). Пресс-секретарю Собчак Ксении Чудиновой, правда, о планах смены фамилии ничего не известно.

Зато становятся известны подробности сотрудничества нового кандидата "против всех" с западными PR-фирмами. Еще 20 октября сайт Buzzfeed писал об одной из них:

35-летняя Собчак <...> наняла лондонское PR-агентство Maltin PR для того, чтобы размещать материалы о ней в Западных СМИ.

Кажется, выбор Собчак удивил и самих представителей этого агентства, в котором, если верить Buzzfeed, работают всего 4 человека.

У нее в Москве есть команда, которую она использует для запуска кампании в России, но у них нет необходимых контактов в западных СМИ - говорит о целях сотрудничества глава компании Тим Малтин. По его словам, он спросил, не Кремль ли будет платить ему за работу. Собчак ответила - "нет". Но если это все же окажется Кремль, Малтин разорвет с ней контракт.

Есть, правда, мнение, что агентство - не единственное.

Дыхание Блокчейна-Стокса

Собчак, оказывается, наняла не одно лондонское пиар-агентство, а как минимум ДВА. И оба донимают западных журналистов, впихивая им интервью с кандидатом. Первое — Maltin, второе — Cavalier, и они прямо скажем не топовые, не то что Edelman или Bell Pottinger, но всё равно, это недёшево стоит. Западные коллеги удивляются — на местные СМИ Ксения бычит и капризничает, а иностранцев уговаривает обратить на себя внимание, а её пиарщики старательно тулят тему, что вот, мол, посмотрите, в роисси конкурентные выборы.

Если принять гипотезу о Собчак как о кремлевском кандидате за основную, то получается, что проблема "карманного либерального кандидата" Кремлем решена. Как бы не так! - утверждают источники Екатерины Винокуровой в адмнистрации президента. На Znak.com Винокурова пишет о том, что поиски спарринг-партнеров для Путина продолжаются:

Они объясняют необходимость поиска популярных людей, которые могли бы выдвинуться на президентские выборы работой на повышение явки. Каждый кандидат должен обладать ресурсом поддержки, который увеличит количество людей на избирательных учаcтках и поднимет интерес к выборам.

Одним из главных инструментов отбора кандидатов для переговоров являются оперативные соцопросы, поясняют два собеседника издания, близкие к Кремлю. При этом рассматриваются самые разные люди – бизнесмены (Сергей Галицкий, Олег Тиньков, Олег Дерипаска), оппозиционные политики (экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман) и даже журналисты.

«Многие кандидаты, которых предлагали на совещаниях, сразу были отсеяны по возрастному цензу: им не будет 35 лет на момент президентских выборов», — поясняет один из собеседников. По его словам, на совещаниях звучали фамилии журналиста Юрия Дудя (31 год), основателя Telegram Павла Дурова (33 года), общественного деятеля Марии Бароновой (33 года).

Дудю, Дурову и Бароновой меньше 35. Ольге Бузовой, кстати, тоже.

Переговорщики Кремля, как утверждается, выходили даже на Дмитрия Гудкова, но тот отказался, ссылаясь на обязательства перед Явлинским.

Ortega:

А зачем нужны несколько либеральных кандидатов? Удальцова если бы допустили до выборов - это было бы здорово, да.

Удальцов, впрочем, в той же ситуации, что и Навальный - из-за судимости. В отличие от Навального, он в президенты не собирается. Зато объявил в среду (символически - 25 октября в Петербурге) о возрождении Левого фронта. А кандидатом в президенты от организации может стать Максим Шевченко, отреагировавший на выдвижение Собчак так:

На либерал-фашистскую консолидацию мы должны ответить народной, патриотической консолидацией, консолидацией левых сил, всех тех, кто любит народы нашей страны, всех тех, кто стоит на позиции народа, а не крупного спекулятивно международного капитала

Договоренности о поддержке левыми кандидатуры Шевченко пока нет, "ведутся переговоры".

И еще один кандидат: