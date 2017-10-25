Президент ФРГ заявил, что хочет лучших отношений с Россией

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер недоволен отношениями своей страны с Россией. Такое заявление он сделал после встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным, передает Reuters. При этом Штайнмайер отметил, что странам необходимо предпринимать совместные усилия по улучшению отношений, несмотря на противоречия, вызванные российской аннексией Крыма и конфликтом на востоке Украины.

В свою очередь Путин выразил надежду на укрепление двусторонних связей между странами после визита германского президента в Россию. Путин сообщил, что обсудил со Штайнмайером ситуацию на востоке Украины. По словам президента России, основой урегулирования конфликта в Донбассе являются минские договоренности.

Из-за напряженных отношений между ФРГ и Россией на фоне конфликта вокруг Украины визит Штайнмайера в Россию был сознательно организован как рабочий, а не государственный, отмечает Deutsche Welle. Формальным поводом для визита стала передача Евангелическо-лютеранской церкви России Кафедрального собора Святых апостолов Петра и Павла по случаю 500-летия Реформации.