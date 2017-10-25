В США умер основоположник рок-н-ролла Фэтс Домино

В США умер музыкант и один из основоположников рок-н-ролла Фэтс Домино. Ему было 89 лет. Свой последний концерт он дал в 2007 году.

В 1986 году Фэтс Домино (настоящее имя - Антуан Домино) стал одним из первых десяти исполнителей, имя которого включили в Зал славы рок-н-ролла наряду с Элвисом Пресли, Чаком Берри, Джеймсом Брауном и другими.

В 1987 году Домино стал обладателем награды Grammy Lifetime Achievement Award. Журнал Rolling Stone называл Домино величайшим музыкантом эпохи рок-н-ролла.

С 1955 года произведения музыканта регулярно занимали топовые позиции в музыкальных чартах. По данным Associated Press, продажи записей Домино превышают 110 миллионов копий.

