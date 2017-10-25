Киев подал иск против Москвы в ЕСПЧ по событиям в Донбассе

Украина обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с иском к России по событиям в Донбассе в 2014 году. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала NewsOne.

По словам Петренко, иск содержит более 100 показаний свидетелей. Министр сообщил, что Киев, в частности, обвиняет Москву в похищении в Донбассе детей-сирот и вывозе их на российскую территорию.

В апреле Международный суд ООН в Гааге удовлетворил требование Украины о введении временных обеспечительных мер в отношении Москвы. Суд обязал Россию воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к украинскому образованию в аннексированном Крыму.

Украина обратилась в Международный суд с иском против России в январе 2017 года. Киев обвинил Москву в нарушении Конвенций ООН по противодействию финансированию терроризма и по ликвидации всех форм расовой дискриминации. Иск связан с ролью Кремля в вооруженном конфликте в Донбассе и действиями российских властей в аннексированном Крыму. Москва отвергает предъявленные ей обвинения.