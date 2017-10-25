В Киеве от взрыва пострадал депутат Верховной рады Мосийчук

В Киеве в результате взрыва ранен депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.

По данным СМИ, взрыв произошёл в тот момент, когда Мосийчук выходил из здания телеканала "Эспрессо". Утверждается, что взрывное устройство находилось в припаркованном неподалёку мотоцикле или рядом с ним.

Полиция подтвердила информацию о взрыве и четырёх пострадавших, один из которых позднее умер по дороге в больницу. Имена не уточняются. На месте происшествия работают спецслужбы.

С 2014 года Мосийчук является депутатом Верховной рады от Радикальной партии Олега Ляшко. Принимал участие в военных действиях в Донбассе в составе батальона "Азов". В 2015 году Мосийчука лишили депутатской неприкосновенности и арестовали по обвинению в коррупции, но позже освободили.