CNN: предвыборная команда Трампа предлагала сотрудничество Ассанжу

В ходе прошлогодней президентской кампании в США руководитель аналитической фирмы Cambridge Analytica, работавшей на кандидата республиканцев Дональда Трампа, предложил сотрудничество основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

Идея сотрудничества заключалась в том, что WikiLeaks передаст попавшую к ним электронную переписку кандидата Демократической партии Хиллари Клинтон программистам Cambridge Analytica. Те создадут на ее основе элетронную базу данных, которой сможет пользоваться штаб Трампа, либо помогавшая ему некоммерческая организация.

Ассанж подтвердил, что получил такое предложение, но отверг его.

В распоряжении WikiLeaks имелась похищенная - предположительно, российскими хакерами - электронная переписка сотрудников Национального комитета Демократическй партии и лично главы избирательного штаба Клинтон, но не 33 тысячи ее персональных писем, которые она в бытность госсекретарем хранила на домашнем сервере, а затем уничтожила. Письма эти больше нигде не появлялись, и WikiLeaks никогда не сообщали, что располагают ими. Признаки того, что домашний сервер Клинтон был взломан, тоже отсутствуют.

CNN напоминает, что в ходе предвыборной гонки Трамп открыто просил Россию обнародовать письма Клинтон, если таковые у нее имеются, и хвалил WikiLeaks за их деятельность, несмотря на то, что компрометирующая информация на демократов попала к ним, вероятно, от российских спецслужб. Поэтому новость о контакте Cambridge Analytica и WikiLeaks вновь поднимает вопрос о возможном сговоре с Россией людей из окружения Трампа, отмечает CNN.