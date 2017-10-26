Россию назвали главным "экспортером" боевиков в группировку ИГ

Россия оказалась главным поставщиком иностранных наемников для запрещенной в ряде стран террористической группировки "Исламское государство". Об этом говорится в докладе американской консалтинговой группы Soufan Center, сообщает РБК.

В исследовании под названием "За пределами халифата: иностранные бойцы и угроза их возвращения" отмечается, что в данный момент за ИГ воюют 3417 россиян. На втором месте —Саудовская Аравии (3224 человека), третью строчку занимает Иордании (3 тысячи человек). На четвертом месте оказались Франция и Тунис. В аналогичном докладе в 2015 году эта страна была главным "экспортером" боевиков в ИГ .

По мнению экспертов, этим государствам следует опасаться возвращения соотечественников из Ирака и Сирии, по мере сокращения территории, которую в этих странах контролирует ИГ. Пока деятельность вернувшихся боевиков не привела к росту числа терактов, но это может произойти в будущем, предупреждают они.

В Россию, как следует из отчета Soufan Center, вернулись 400 человек, воевавших за "Исламское государство", в Саудовскую Аравию — 760, в Иорданию — 250, во Фрацию — 271, а в Тунис — 800.

В феврале этого года президент России Владимир Путин говорил, что в Сирии на стороне боевиков воюют около 4 тысяч россиян и еще около 5 тысяч выходцев из стран бывшего СССР.