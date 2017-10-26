США обнародуют документы, связанные с убийством президента Кеннеди

Соединенные Штаты должны предать гласности 26 октября более тысячи секретных документов, связанных с убийством президента Джона Ф. Кеннеди в 1963 году. Ожидается, что в релизе Национального архива будет представлено около 3000 документов, которые ранее не были замечены публикой, и более 30 000, которые были только частично выпущены.

Однако ученые не ожидают новых подробностей того, почему Ли Харви Освальд застрелил Кеннеди в Далласе, штат Техас, 22 ноября 1963 года. Эксперты утверждают, что документы, скорее всего, будут сосредоточены на усилиях ЦРУ и ФБР, чтобы определить, какие контакты имел Освальд со шпионами с Кубы и бывшего Советского Союза, когда отправился в Мехико в сентябре 1963 года.

В 1992 году Конгресс США издал распоряжение, чтобы все записи, касающиеся расследования, были обнародованы через 25 лет. Президент имеет право блокировать обнародование на том основании, что их публикация нанесет ущерб разведывательной или военной деятельности, правоохранительным органам или внешним отношениям. Но президент Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что не будет блокировать запланированный выпуск архивных документов.