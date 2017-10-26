Лауреатами премии Сахарова стали оппозиционеры Венесуэлы

Лауреатами премии Сахарова в 2017 году стали демократическая оппозиция и политзаключённые Венесуэлы. Церемония награждения состоится в декабре в Страсбурге.

Предложение наградить венесуэльскую оппозицию поступило в Европарламент от депутатов фракции правых и правоцентристских сил.

Лидер либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт заявил, что "эта награда поддерживает движение за демократию в Венесуэле" и призвал "международное сообщество присоединиться к борьбе за свободу венесуэльского народа."

Премия Сахарова была учреждена Европарламентом в 1988 году и вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. В денежном выражении она составляет 50 тысяч евро.

В прошлом году премии удостоились правозащитницы из Ирака Надиа Мурад Баси и Ламийя Аджи Башар.​ Они занимаются защитой прав езидов (курдская этноконфессиональная группа). Правозащитницы также помогают женщинам и детям, пострадавшим от действий террористической группировки "Исламское государство".​