Лауреатами премии Сахарова стали оппозиционеры Венесуэлы

Лауреатами премии Сахарова в 2017 году стали демократическая оппозиция и политзаключённые Венесуэлы. Церемония награждения состоится в декабре в Страсбурге.
Предложение наградить венесуэльскую оппозицию поступило в Европарламент от депутатов фракции правых и правоцентристских сил.
Лидер либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт заявил, что "эта награда поддерживает движение за демократию в Венесуэле" и призвал "международное сообщество присоединиться к борьбе за свободу венесуэльского народа."
Премия Сахарова была учреждена Европарламентом в 1988 году и вручается за выдающийся вклад в защиту прав человека и основных свобод. В денежном выражении она составляет 50 тысяч евро.
В прошлом году премии удостоились правозащитницы из Ирака Надиа Мурад Баси и Ламийя Аджи Башар. Они занимаются защитой прав езидов (курдская этноконфессиональная группа). Правозащитницы также помогают женщинам и детям, пострадавшим от действий террористической группировки "Исламское государство".
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.