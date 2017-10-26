В Татарстане приговор за пытки в полиции обжалован как мягкий

Житель Татарстана обжаловал в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) приговор, вынесенный местному полицейскому по делу о пытках электрошокером на допросе. Потерпевший считает решение суда слишком мягким, а назначенную компенсацию – недостаточной, сообщил юрист Игорь Шолохов, сотрудничающий с правозащитной организацией "Зона права".

Пострадавший, имя которого адвокат не назвал, настаивает, что российские власти нарушили статью о недопустимости пыток, входящую в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

По версии следствия, 8 февраля 2016 года младший лейтенант полиции Айдар Сальманов более 20 раз применил к задержанному электрошокер, допрашивая его по делу о краже. В октябре того же года Сальманова приговорили к 5 годам условно с запретом на работу в полиции, а потерпевшему назначили компенсацию в 70 тысяч рублей. В обращении в ЕСПЧ подчеркивается, что Россия не выполнила обязательство по назначению справедливой компенсации морального вреда.