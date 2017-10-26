Глава парламента Хакасии заявил о беспределе ФСБ

Спикер Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев на заседании обвинил федеральную службу безопасности в беспределе. Он заявил, что сотрудники ведут незаконную оперативную работу и оказывают давление на депутатов и чиновников. Ранее из парламента изъяли документы без постановлений суда. Штыгашев считает, что теперь "могут прийти за каждым".

По словам председателя совета, причина следственных действий - атака на бизнесменов региона. Он считает, что уязвимы именно депутаты, поскольку многие из них руководят строительными компаниями. Другие парламентарии тоже высказали возмущение уголовными делами в отношении коллег и чиновников. Один из народных избранников с трибуны пожаловался, что аресты мешают нормальной работе.

"Решили атаковать депутатов. Никаких там нет ограничений, не уведомляют, что арестовали, что задержали. Не уведомляют Верховный совет, ни председателя, никого. Я думаю, зря они начинают. Я хотел сказать, чтобы служили закону, служили Отечеству, а ни каким-то частным интересам. У нас, к сожалению, во многом служба поставлена и правоохранительных органов, и налоговых, и прочих фискальных, и всяких. Никто не исполняет законы, которые приняты в Российской Федерации. В полном объеме. В интересах государства", - цитирует Штыгаева ИА "Хакасия".

Он пообещал направить директору ФСБ письмо о превышении полномочий региональным управлением. Кроме того, депутаты единогласно согласовали обращение к председателю Верховного суда Республики Хакасия. В нем законодатели просят обратить внимание на расследование дела, фигурантом которого стал глава думского комитета Владимир Нырцев.

23 октября был задержан глава комитета по экологии Верховного совета Владимир Нырцев и экс-руководитель управления имущественных отношений Усть-Абаканского района Владимир Обижаев. Их подозревают в мошенничестве при строительстве жилья для сирот. Следствие оценивает ущерб, нанесённый бюджету республики, более чем в 7 миллионов рублей. В рамках расследования в региональном парламенте прошли обыски, во время которых изъяли 18 томов документов.