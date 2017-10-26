Глава МИД непризнанной Южной Осетии Медоев побывал в Каталонии

Министр иностранных дел непризнанной Южной Осетии Дмитрий Медоев посетил Каталонию, где после встречи с выходцами из Осетии, было принято решение открыть в Барселоне представительство югоосетинского МИДа. По официальному сообщению, представительство МИД Южной Осетии в Каталонии открыли в узком кругу друзей-соотечественников, и никто, кроме них, в церемонии открытия не участвовал.

Как сообщает Эхо Кавказа, это событие в Каталонии осталось практически незамеченным в отличие от Флоренции, где журналист и политик Джульетто Кьеза и профессор Флорентийского университета Франко Кардини организовывали для Дмитрия Медоева пресс-конференцию в актовом зале Флорентийского университета Сала Фулиньо. МИД Южной Осетии также сообщил 22 октября, что в Национальной Ассамблее Венето состоялась встреча Дмитрия Медоева с представителями партии "Лига севера" Элизео Бертолази и Пальмарино Зоккателли.

Вице-консул Грузии в Барселоне Лика Ахалбедашвили заявил, что визит Дмитрия Медоева был "частным путешествием частного лица", и что "официальное представительство не было открыто". Вице-консул сказал, что он скрупулезно проверил информацию, распространенную о визите Медоева, и выяснил, что не было встречи с государственными агентствами или официальными лицами в Барселоне. "Королевство Испании не признает оккупационные режимы Цхинвали и Сухуми, и эти два региона считаются неотъемлемой частью Грузии", - сказал вице-консул.