Исследование: Россия стала первой по количеству граждан, примкнувших к ИГ

Россия стала первой страной по количеству граждан, примкнувших к террористической группировке "Исламское государство" в Сирии и Ираке. Это следует из исследования Beyond the Caliphate, подготовленного американской консалтинговой группой Soufan Center.

По данным экспертов, в настоящее время на стороне джихадистов воюют почти 3,5 тысячи россиян. На втором месте – Саудовская Аравия, за ней следует Иордания. Также к так называемому "Исламскому государству" примкнуло большое количество граждан Туниса и Франции.

Эксперты отмечают, что в последнее время приток иностранных наёмников в ряды исламистов почти прекратился, но существует опасность, что некотороые из них вернутся на родину и начнут совершать теракты. В исследовании говорится, то в Россию вернулись 400 воевавших за исламистов, в Саудовскую Аравию – 760, а во Францию – около 270.

В феврале президент России Владимир Путин сообщил, что, по данным властей, в Сирии на стороне "Исламского государства" воюют около 4 тысяч россиян и еще примерно 5 тысяч выходцев из стран СНГ.

Последний раз консалтинговая группа Soufan Center публиковала подобный доклад в 2015 году. Тогда лидером по количеству воюющих за исламистов в Сирии и Ираке был назван Тунис.