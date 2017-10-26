Литва получит новую систему противовоздушной обороны

Литва подписала контракт на получение системы противовоздушной обороны в течение ближайших трёх лет. Об этом заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, отметивший, что страна "начала заполнять значительный пробел в нашей национальной системе обороны". Представитель норвежской компании Kongsberg сообщил, что Литва выбрала систему NASAMS.

Представитель компании Конгсберг сказал, что соглашение по созданию системы ПВО среднего радиуса действия, подписанное в четверг, составила 109 миллионов евро (128 миллионов долларов США). Литва заявляет, что поставку системы планируется начать в следующем году и она будет завершена к 2021 году.

Как и другие прибалтийские соседи, Вильнюс глубоко обеспокоен наращиванием военной мощи Москвы в регионе. В Калининградской области недавно были развернуты современные ракетные системы "Искандер" с дальностью до 500 километров.