Лидер Каталонии отказался проводить досрочные региональные выборы

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что не будет распускать парламент автономии и проводить досрочные региональные выборы. Он пояснил, что ранее рассматривал такую возможность в качестве одного из возможных вариантов.

В четверг газета La Vanguardia сообщила, что Пучдемон объявит о созыве досрочных выборов на 20 декабря. По данным СМИ, в Мадриде были готовы отказаться от введения прямого правления в провинции в случае, если в регионе распустят парламент.​ В пятницу пройдёт собрание комиссии Сената Испании по вопросу введения прямого правления в Каталонии.

Лидеры Каталонии считают, что референдум 1 октября предоставил региону мандат на независимость. По данным региональных властей, более 90 процентов участников голосования поддержали идею отделения от Испании. Однако Карлес Пучдемон решил отложить провозглашение независимости и призвал Мадрид к диалогу. Центральная власть объявила референдум незаконным и отказалась от переговоров. Тем не менее Пучдемона пригласили выступить в Сенате.

Референдум о независимости критикуют за то, что его проводили без соблюдения необходимых норм, а в самой Каталонии проходила только агитация за независимость и совсем не было кампании в поддержку единства Испании. Однако после референдума в регионе прошли многотысячные митинги как сторонников, так и противников независимости.