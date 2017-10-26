Столтенберг: "Между Россией и НАТО сохраняются серьезные разногласия"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что между Североатлантическим союзом и Россией "сохраняются принципиальные разногласия" в отношении конфликта на востоке Украины. По итогам заседания Совета Россия – НАТО в Брюсселе, в котором принял участие посол России Александр Грушко, Столтенберг сказал, что "наш диалог идет непросто, но именно поэтому он так важен".

Глава НАТО описал последнюю сессию Совета Россия-НАТО как "откровенную и открытую дискуссию" по Украине, Афганистану, прозрачности и снижению рисков военного столкновения. Отношения между Москвой и Западом оказались серьезно осложненными после аннексии Россией Крыма в марте 2014 года и поддержки сепаратистов, которые контролируют части Восточной Украины.

Столтенберг заявил 26 октября, что ситуация на востоке Украины остается "хрупкой", ссылаясь на нарушения прекращения огня и продолжающееся присутствие тяжелого оружия вблизи линии, отделяющей украинские правительственные силы и сепаратистов. Он также сказал, что доступ наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) "все еще затруднен, в том числе на российско-украинской границе".

В результате опасного сближения между военными самолетами и военными кораблями России и НАТО в последние месяцы усилилась напряженность, когда альянс обвинил Москву в агрессивных маневрах в воздухе и на море.

Совет Россия – НАТО – форум, призванный предотвратить эскалацию напряженности, уже дважды встречался в этом году. Послы стран НАТО и России также обменялись информацией о недавних военных учениях, в том числе учении «Запад» (Запад), которое Россия провела вместе с Белоруссией в сентябре.