У архипелага Шпицберген упал российский вертолет

Вертолет с восемью людьми на борту упал в море в 2-3 километрах от берегов архипелага Шпицберген на севере Норвегии. Об этом сообщают спасательные службы страны. Вертолет летел в поселок Баренцбург.

Есть ли в результате крушения пострадавшие, пока неизвестно. На борту вертолета находились восемь россиян, сотрудники компании "Арктикуголь", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Идет спасательная операция.

Арктический архипелаг Шпицберген имеет особый статус. На нем установлен суверенитет Норвегии, однако другие страны могут вести на островах хозяйственную деятельность. Россия добывает в поселке Баренцбург уголь. Транспортное сообщение с поселком возможно только по морю и воздуху. Его население – около 400 человек.