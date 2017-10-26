Раскол среди своих. Эфир в 19:05

Божена Рынска, Артур Гаспарян, Борис Минаев - кого поддерживать на выборах?
Как меняет предвыборную картину вброс в виде Ксении Собчак? Почему люди одних и тех же взглядов относятся к ее явлению полярно? Правда ли, что "кандидат против всех" угроза для Алексея Навального? В студии журналисты Божена Рынска, Борис Минаев, Артур Гаспарян. Ведущая Елена Рыковцева
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