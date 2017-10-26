"Твиттер" запретил рекламу от аккаунтов Russia Today и Sputnik

"Твиттер" запретил рекламу от аккаунтов телеканала RT (Russia Today) и агентства Sputnik, финансируемых Кремлём. В руководстве соцсети пояснили, что приняли такое решение, основываясь на выводах американского разведывательного сообщества.

Компания "Твиттер" направит на благотворительность почти два миллиона долларов, полученных от продаж рекламы RT и Sputnik за последние шесть лет. Все средства передадут на исследования об использовании твиттера во время выборов.

В январе американские спецслужбы обнародовали доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США при помощи хакеров и СМИ.​ Значительная часть отчёта была посвящена роли Russia Today и Sputnik. В документе утверждается, что Кремль использовал эти СМИ для подрыва западного "либерального демократического порядка".

В докладе, в частности, подчеркивается, что действия Москвы были направлены на кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В Кремле эти обвинения отвергли.