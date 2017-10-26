В Москве активист "Новой оппозиции" арестован за плакат "Путин – смерть"

Суд в Москве арестовал на 15 суток активиста движения "Новая оппозиция" Андрея Цветкова за акцию на Устьинском мосту. Он был признан виновным в несогласованном массовом мероприятии, сообщает "ОВД-Инфо".

Вчера Цветков и активистка "Новой оппозиции" Ольга Романова повесили на мосту манекен с плакатом с лозунгами: "Пыня уходи" и "Путин – смерть. Революция – жизнь". После акции активистов задержала полиция. На них составили протоколы.