Кобзон: "Обидно и стыдно за депутатов"

15 лет назад, 26 октября 2002 года, наступила развязка трагедии в Театральном центре на Дубровке. Власти, прервав переговоры с террористами, начали штурм здания с применением неизвестного паралитического газа. В результате этой спецоперации погибли, по официальным данным, 130 человек, по данным общественной организации "Норд-Ост" – 174 человека. Чеченские боевики, захватившие в Театральный центр, требовали переговоров с их лидером Асланом Масхадовым и вывода войск из Чечни.

Гости в студии: художественный руководитель театра "У Никитских ворот" Марк Розовский, бывшие заложники "Норд-Оста" Светлана Губарева и Екатерина Гринберг, экс-сенатор, советник главы администрации президента РФ в 2002 году Сергей Пугачев.

Ведущий Мумин Шакиров