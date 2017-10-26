В Дагестане арестовали двух женщин, которых Кадыров "спас" из Сирии

В Махачкале суд арестовал двух жительниц Дагестана Загидат Абакарову и Муслимат Курбанову, которые на прошлой неделе добровольно вернулись из Сирии. Об сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на родственников задержанных и члена Совета по правам человека в Чечне Хеду Саратову.

Абакарова и Курбанова были среди россиян, которых 21 октября привезли спецрейсом из Сирии в Грозный. Сообщалось, что им оформят явку с повинной, чтобы они могли избежать уголовной ответственности по статье "участие в незаконном вооруженном формировании".

По словам Саратовой, явки с повинной были оформлены прямо в аэропорту Грозного. После этого все вернувшиеся из Сирии поехали по домам. Позже Абакарова и Курбанова были задержаны в Дагестане. Их родственников не оповестили о суде, который прошел 24 октября, а самим задержанным не предоставили адвокатов.

О том, что 21 гражданин России будут вывезены из Сирии в Грозный, сообщал глава Чечни Рамзан Кадырв. Их поисками занимался представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сенатор Зияд Сабсаби.