В США готов новый санкционный список компаний из России

Государственный департамент США завершил работу над списком российских граждан и компаний, в отношении которых планируется ввести дополнительные санкции. В ближайшее время он будет передан на утверждение в Конгресс и опубликован на сайте Госдепартамента. Пока его содержание не разглашается, заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

В список, по её словам, вошли физические и юридические лица, связанные с российской обороной промышленностью и спецслужбами.

Позже газета The New York Times опубликовала вариант списка, который оказался в её распоряжении. В нем 33 предприятия оборонно-промышленного комплекса, ФСБ, ГРУ, а также четыре "разведывательные" организации.

Среди оборонно-промышленных организаций газета назвала "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев", "Адмиралтейские верфи", "Алмаз-Антей", "Вертолеты России", "Уралвагонзавод" и другие. В отношении части компаний из этого списка, в том числе концерна "Калашников" и "Алмаз-Антея", уже действуют ограничительные меры.

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, позволяющий ввести дополнительные санкции в отношении России в начале августа. Список российских чиновников и компаний, подпадающих под санкции должен был быть подготовлен ещё к 1 октября. Влиятельные сенаторы подвергли критике Белый дом за то, что срок введения санкций пропущен, и заявили, что это ставит под вопрос приверженность администрации к выполнению закона, получившего большую поддержку в Конгрессе, но подвергнутого критике со стороны Трампа.